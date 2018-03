SLUTREPLIK: Var tredje biograf och var tionde biblioteksfial försvann under Alliansens regeringstid

Såväl Peter Fornstam som centerpartisterna Peter Helander och Fredrik Jarl har replikerat på min tidigare artikel. För att koncentrera debatten väljer jag att ge ett samlat svar till alla tre.

Jag betvivlar inte att Peter Helander (C) och Fredrik Jarl (C) vill väl, men de har väldigt dålig koll på effekterna av centerns kulturpolitik, både i dag och under alliansregeringen, och kryddar sin artikel med ett flertal faktafel.Under Alliansens regeringsår försvann var tredje biograf i Sverige, från att de varit cirka 600 år 2006 blev de cirka 400 år 2014, enligt myndigheten för kulturanalys (se sida 21 i rapporten som ni hittar på följande hemsida: http://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2018/02/Kulturen-i-siffror-2018.pdf).

När den rödgröna regeringen nu agerar för att vända den utvecklingen genom både ett direkt anslag till biografer på landsbygden och genom att öka finansieringen för ny svensk film, så att det även framöver ska finnas svenska filmer att se på bio - då menar centerpartisterna att det inte får några effekter.

Nå, det återstår att se vilka effekterna blir. Att alliansens politik däremot medförde massavveckling av biografer vet vi redan.

Helander och Jarl har vidare direkt fel när de påstår att de 25 miljoner kronor som riktas till landsbygdsbiograferna är utsmetade över fyra år. Det handlar om årliga anslag.

Anslaget överstiger dessutom den samlade momskostnadsökningen för dessa biografer, så det är också fel att kalla det ”småpotatis”.

Centerpartisterna anför att man vill att biografstödet ska in i kultursamverkansmodellen. De tycks vara omedvetna om att Centerpartiets budgetmotion inte bara innehåller nedskärningar av kultursamverkansmodellen i jämförelse med regeringens budgetnivå, utan att centern faktiskt också har de största nedskärningarna av kultursamverkansmodellen av alla partier.

Men inte nog med att man vill skära ner på regionernas möjlighet att själva prioritera kultur - Centerpartiet vill också helt nolla de statliga anslagen till bibliotek och kulturskola.

Om kulturen varken får riktade resurser eller generella resurser - hur ska man då kunna upprätthålla tillgången till kultur? Under alliansens regeringsår lades inte bara biografer ner, så mycket som var tionde biblioteksfilial runt om i landet försvann också.

Fortsatt centerpolitik skulle tveklöst innebära en fortsättning på den utvecklingen! Statligt stöd riskerar däremot inte att slå ut verksamhet och innebär inte några pekpinnar, så som centerpartisterna hävdar.

Peter Fornstam kallar det naivt att tro att nya svenska kvalitetsfilmer är det som kan locka publiken till biograferna. Nå, det är i så fall inte jag som är naiv, utan företrädare för de små biograferna som fört fram den ståndpunkten.

Att Fornstam, som företrädare också av de mindre biograferna, avfärdar deras ståndpunkt som naiv är anmärkningsvärt.

Än mer anmärkningsvärt är att Fornstam avfärdar den snabba avveckling av mindre biografer vi såg under åren 2006-2014 som att ”några valde att kliva av”. Nästan en tredjedel av landets biografer kan inte kallas några! Alla Fornstams argument har därmed visats vara felaktiga.

Niclas Malmberg, riksdagsledamot, Miljöpartiet