REPLIK: Orimligt att provoceras av att jägare får 60 miljoner av de 90 miljoner vi samlar ihop

Svar till debattartikeln "Jägarorganisationerna får orimligt höga bidrag med tanke på att stödet för vargen är så stort" som publicerades i DT den 4/2:

Att Svenska rovdjursföreningen basunerar ut lögn på lögn och samtidigt vill bli sedd som en seriös organisation är mycket märkligt.

Om en person ska jaga i Sverige så måste den personen lösa ett statligt jaktkort, som kostar 300 kronor per år. Pengarna går till viltvårdsfonden som förvaltas av kammarkollegiet och det är regeringen som bestämmer vem som ska få ta del utav dem.

Det är alltså jägarnas pengar som går till jägarnas organisationer och inte allmänna medel som Björn Ljunggren i Svenska rovdjursföreningen hävdar.

Däremot har Björn Ljunggren rätt i att naturorganisationer som arbetar mot jägarnas organisationer (bland annat svenska Naturskyddsföreningen) också får medel från viltvårdsfonden, och att naturorganisationer på detta sätt tar emot jägarnas pengar tycker jag är rent hyckleri.

Det är svårt att bli tagen på allvar om man som Björn Ljunggren slänger sig med påståenden som att ”det har gjorts omfattande opinionsundersökningar som visar att stödet för vargen i Sverige är stort eller mycket stort” helt utan källhänvisningar.

Om man läser Sveriges lantbruksuniversitets (med fem års intervall) återkommande senaste (2014) forskningsrapport ”Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning” så går det att utröna:

1. Att acceptansen för varg är lägst utav acceptansen för alla rovdjur i Sverige.

2. Att acceptansen för varg i Sverige är stadigt sjunkande.

3. Att det i ”varglänen” är färre som är för varg än emot

4. Att Stockholm är den stad som har högst acceptans för varg

"NIMBY"-fenomenet (NIMBY står för attityden att man är allmänt okej med en företeelse men - "not in my backyard", på svenska är man alltså okej med företeelsen så länge den ”inte är på min bakgård”) tycks vara högst relevant i rovdjursfrågan då det finns indikationer på att människor är positiva till rovdjur men man vill ha dem någon annanstans än där man själv bor.

Detta kan förklara stockholmarnas höga acceptans för varg då de själva inte har vargen in på husknuten.

Björn Ljunggren skriver även att den svenska vargstammen knappt uppnår 300 individer samt att ”vi har en omfattande jakt på varg – licensjakt och skyddsjakt, och därtill en mycket omfattande illegal jakt.”

Om vi släpper det för en sekund och surfar in på Naturvårdsverkets lättillgängliga statistik så kan vi läsa att vargpopulationen i Sverige är beräknad till ca 355 vargar med ett konfidensintervall mellan 281 och 461 individer. Lägg där till ett diagram som visar på en årligt ÖKANDE vargpopulation med totalt cirka 430 vargar över hela Skandinavien.

Detta kan tyckas märkligt när både Sverige och Norge har licensjakt samt skyddsjakt på varg, och enligt Björn Ljunggren på Svenska Rovdjursföreningen, en mycket omfattande illegal jakt på varg. Hur kan vargpopulationen öka när det totala jakttrycket är så stort och omfattande som Björn Ljunggren ger sken utav?

Sedan har vi ju påståendet om att ”bara ca 2,5 procent utav svenskarna jagar”. Om vi återigen går in på Naturvårdsverkets hemsida kan vi läsa att nära 300 000 löser statligt jaktkort i Sverige vilket betyder att minst cirka tre procent jagar.

Om vi däremot tittar på hur många det är som har vapenlicens för ändamålet jakt så uppgår det till ungefär fem procent utav Sveriges befolkning. När jag går in på Svenska rovdjursföreningens hemsida och läser eran senaste verksamhetsberättelse (2016) ser jag att ni har 3806 medlemmar vilket utgör nästan 0,004 procent utav Sveriges befolkning.

Björn Ljunggren, jag kan inte förstå hur det kan kännas frustrerande när vi jägare samlar in cirka 90 miljoner kronor och regeringen bestämmer att våra egna organisationer ska ha cirka 60 miljoner av dem.

Ni kan också samla in lika mycket till era egna organisationer och bilda opinion, det är inget som hindrar er. Eller är det bara i Svenska rovdjursföreningen som känslan finns att vargen är övervägande älskad?

Thom Forsman, naturälskare och jägare från Holtäkt