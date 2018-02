DEBATT: Absurt om regeringen väljer att skära ned på LSS – och samtidigt satsa miljarder på försvaret

Vi i Common sense in Sweden tycker att det är konstigt att regeringens utredare vill skära ner på resurserna inom LSS och samtidigt satsa 168 miljarder på försvaret under en tioårsperiod.

Detta då regeringens politik inom LSS-området innebär en katastrof för många människor och direkt berör familjer med barn som har en funktionsnedsättning. När personer som jobbar som personliga assistenter blir av med sina jobb och fler föräldrar får säga upp sig från sina jobb för att kunna ta hand om barn med funktionsnedsättning då blir det ännu före som kan jobba i Sverige.

Då är det ofattbart om regeringen skulle gå på utredarnas linje att fortsätta avveckla LSS och samtidigt satsa 168 miljarder på försvaret. Särskilt när Sverige inte har haft krig i vårt land på över 200 år och när man vet att Sveriges budget för förvaret och beredskap är 50 miljarder.

Om regeringen går på utredarnas förslag skulle det innebära att det blir en tredubbling av försvarsbudgeten under en tioårsperiod eller en ökning med 33 procent per år. Det tycker vi i Common sense in Sweden är felsatsade pengar som i stället kunde läggas på LSS, skola, barnomsorg och äldrevård under en tioårsperiod. Man ska komma ihåg att det inte finns något militärt hot mot Sverige i dag och därför behöver försvarsmakten inte göra en sådan stor satsning.

Samtidigt säger Sveriges statsminister Stefan Löfven att alla som kan ska arbeta och då är det väldigt konstigt att regeringen samtidigt tar bort arbetstillfällen genom att kraftfullt skära ner på LSS och personlig assistans.

Man ska komma ihåg att ett assistentjobb är ett bra första jobb för alla våra ungdomar och för personer som inte har någon hög utbildningsbakgrund kan det vara den enda möjligheten att få arbete - och ett sätt att slippa stället gå på olika program hos arbetsförmedlingen.

Erik Steen, partiledare för Common sense in Sweden