Tre nya akter släppta till Granny Goes Street

Det är drygt två månader kvar till stadsfestivalen Granny Goes Street går av stapeln. Festivalen som i år har tioårsjubileum har redan bokat upp en hel del artister och band. Nu fylls det på.

Av de tre nya namnen är det kanske framförallt reggaeartisten Syster Sol som är mest bekant. Syster Sol inledde sin karriär 2009 med debuten ''Dömd att bli bedömd'' och har sedan dess befäst sin status på den svenska reggaescenen. Hennes senaste släpp kom 2016 och heter “Tomma Gator”, ett samarbete med 16-åriga Pervane som flydde från Afghanistan till Sverige ensam.

Oil My Member är ett soloprojekt som artisten Emma Linnéa Näslund står bakom. Första EPn ''The Birthday Session'' släppte hon 2015 och under våren släpptes ''The Eggplant Session'' på Youtube, ett livesläppt uppdelat i tre delar. På Granny Goes Street framträder hon tillsammans med Liz Almqvist, cello, Susanne Trolleberg, elgitarr och SimonHjortek, trummor.

Solitary Moan är en salig blandning av rock, progressiv pop och singer-songerwriter. Bandet beskriver projektet som fyllt av vemod, sorg, självtvivel men också framtidstro och hopp.

Granny Goes Street infaller den 2 september i år och artister som sedan tidigare är klara är: Magnus Carlson, Tjuvjakt, Mariette, Tensta Gospel Choir, LBSB , Hanna Gustavsson, David Rönnegård, Marigold, The Sensitives

