Rörelserna väcker liv i fantasierna

I en tätt sittande elastanträningsoverall går Matilda Olsson tillsammans med Claes Dietmann fram och tillbaka genom det före detta kyrkorummet. 65 kameror längs väggar och tak följer deras rörelser in i minsta detalj.

S:t Johannis Kyrka i centrala Uppsala har hög takhöjd, vilket gör den lämplig för motion capture-inspelning. Tekniken går förenklat ut på att olika reflekterande punkter, som fästs med kardborrar på overallerna, fångar in kroppens rörelser.

Kul - men svårt

Dessa används sedan för att göra animationer. I det här fallet är det en stor tv-serie som spelas in. Under den riktiga inspelningen, gjord på en annan plats av världen, saknades statister. De behöver därför läggas till i efterhand digitalt. Olssons och Dietmanns rörelser under en eftermiddag kommer att förvandlas till omkring 50 personer som gräver, skjutsar skottkärror och krattar i bakgrunden.

Det är jättekul, men svårt. Jag är ingen skådis egentligen, säger Matilda Olsson, som är producent på företaget som huserar i kyrkan, Goodbye Kansas Studios.

På skärmar kan hon i realtid se en grov version av hur hennes figur kommer att bli i den färdiga produkten.

När du skådespelar syns ditt kroppsspråk mycket tydligare. Men eftersom det ska på en annan karaktär måste man vara övertydlig, vilket kan kännas lite onaturligt ibland, säger hon.

Skannade skådespelare i "Borg"

Goodbye Kansas arbetar mycket i det tysta. Deras material finns i spel som "Battlefield" och "Just cause", liksom tv-serier som "The walking dead" och filmer som "Monky". I en annan lokal i närheten, i S:t Per Gallerian, har en sfärformad ställning som konstruerats med hjälp av Kungliga Tekniska Högskolan satts upp. Här fångade 60 systemkameror skådespelaren Sverrir Gudnasons ansikte i detalj inför arbetet med filmen "Borg".

Skådespelaren får gå igenom 70 ansiktsuttryck som vi isolerar och sedan kan ta isär och isolera muskelgrupperna, för att föra över till en 3D-modell, säger Sigtor Kildal, exekutiv producent.

I det här fallet klistrades Gudnasons ansikte fast på en professionell tennisspelare, som gjorde de mer avancerande slagen.

Själva inskanningen görs på en eftermiddag. Sedan börjar det riktiga arbetet, när de drygt 20 000 bilderna fogas samman för att animeras till scenerna. Man får räkna med några månaders arbete för ett färdigt resultat.

Tillbaka i kyrkan visar motion capture-specialisten Marko Marinković upp ett rum fullt med rekvisita. Även föremåls rörelser kan behöva följas under en inspelning, exempelvis om en rollfigur håller något i handen. Det kan också behövas föremål som skådespelarna interagerar med, som en dörr som ska öppnas. Då är det viktigt att de är transparanta, så att rörelsepunkterna på kroppen inte döljs för kamerorna. Här finns också en mängd vapen. Ett vanligt uppdrag till spel är animationer av vapen som laddas.

Vi byggde en genomskinlig stridsvagn för fyra personer, som kan rotera och hade alla knappar och kontroller. Och den här är konstig, säger Marinković och visar upp en lös arm.

En vanlig inspelningsdag kan stuntmän falla och kasta sig runt i omgivningarna, men arbetet kan lika gärna utgöras av en lugn scen runt ett konferensbord.

Fördelen är att vi får så mycket olika erfarenheter från olika inspelningar. Ena dagen spelar vi in en kock som hackar lök, nästa en housedansare som gör ett konstprojekt och tredje dagen är det militärer som skjuter på varandra. Bredden gör att vi verkligen kan få en spjutspetskompetens inom vårt lilla område, säger Anton Söderhäll, exekutiv producent.