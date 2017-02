Per Bjurman: Måste det finnas miljoner olika sorters kranar?

LOS ANGELES. Sitter på ett hotellrum och glor igen.

Det händer i snitt mellan 150 och 200 gånger per år och inte mig emot, jag har älskat att bo på hotell sedan jag var liten knatte och även om det inte är lika exalterande som när mamma och 11-årige Bjurre tog in på Anglais i Stockholm på 70-talet och jag satt nere i lobbyn och tittade storögt på the Stureplan action så länge att stränga mamma till slut kom ner i bara fuskpäls över nattlinnet och hämtade mig sjunger det fortfarande till av förväntan i hjärtat varje gång jag sätter nytt plastkort i ny dörr.

Men med åren har vissa återkommande brister i hotellupplevelsen börjat irritera och idag är de bristerna dilemman jag obsessar över – ja, ursäkta svengelskan – med rättshaveristens hetta.

Till att börja med:

Varför råder sådan anarki i VVS-branschen?

På inget av de rum jag bodde i under 2016 – merparten i USA, några i Kanada och Sverige och ett i Finland – var duschanordningen densamma.

Vad är dealen med det?

Måste det finnas miljoner olika sorters kranar?

Ja, vissa av dem förstår till och med en idiot som jag, det är bara att skruva åt höger och så kommer vatten i önskad temperatur. Men andra kräver en professur i kärnfysik för att alls få på och en universitetsexamen i organisk kemi om man vill slippa bli skållad eller djupfryst.

På samma sätt skiljer sig trycket i duschen från ena härbärget till det andra åt lika dramatiskt som Donald Trump skiljer sig åt från Shakespeare.

Ibland får man vara glad om strålen räcker till att fukta torra läppar, ibland skulle man kunna blästra en oljetanker med de störtfloder som kommer dundrande genom rören.

Igen, vad är dealen med det?

Om stickkontakter kan vara standardiserade, varför kan inte duschar vara det?

En annan badrumsrelaterad fråga är varför texten på de små tvål- och schampoflaskorna måste vara så förtvivlat liten.

Vi med åldrande ögon står och plirar i en kvart – och tvättar sedan håret med munvatten i alla fall.

Därefter går vi och lägger oss i sängar bäddade av människor som fått för sig att det bara är fakirer som bor på hotell.

Framförallt här i USA stoppar städpersonalen in lakan och täcke så hårt i fotändan att man får sparka som en Mauler Gustafsson nere i brygga i en titelmatch för att komma loss.

Det kan inte finnas någon som vill sova så. Fötterna ska ha fritt spelrum och helst luftas utanför täcket, inte sant?

Det finns mer att klaga på. Som hur ofta det är gamla batterier i fjärrkontrollerna, hur hutlöst mycket det kostar att koppla upp sig och hur sällsynt det blivit med riktiga minibarer.

Men vi får ta det en annan gång. Nu ska jag, ehum, duscha.

Fler krönikor av Per Bjurman hittar du här.