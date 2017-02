Sedan mitten av 1990-talet har Joel Mull varit en av förgrundsfigurerna på den svenska technoscenen. Så sent som 2015 uppträdde han i Dalarna när han medverkade på den första upplagan av dansmusikfestivalen Into the valley i Dalhalla utanför Rättvik.

För den som missade honom då ges nu en ny chans då han kommer till Wasabryggeriets klubb Kamouflage den 3 februari för ett framträdande.