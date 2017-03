Sabatons senaste album säljer guld

Sabaton släppte sitt senaste album "The last stand" i augusti förra året mitt under deras egna festival Sabaton Open Air i Falun. Nu har albumet sålt guld både i Sverige och i Polen. Tidigare har skivan även såld guld i Tjeckien.

– Det här bevisar två saker: för det första att vi fortfarande kan göra musik som våra fans vill lyssna på, för det andra att vi har fantastiska fans som verkligen bryr sig. Visst heter vår senaste turné "The last tour" men så länge det går så här bra så kommer vi att fortsätta starkt en lång tid framöver, säger bandets bassist Pär Sundström i ett pressmeddelande.

Sabatons förra album "Heroes" från 2014 sålde platina. Just nu är bandet inne på sluttampen på sin arenaturné i Sverige där de bland annat spelat för utsålda hus i Göteborg och Luleå.

