Miss Li släpps samtidigt som Ane Brun, Hurula, Rebecca & Fiona och Sabina Ddumba. Alla kommer de att uppträda på Bråvalla festival utanför Norrköping den 28 juni till den 1 juli. Sedan tidigare är det klart att bland andra The Killers, Linkin Park, Laleh, Sabaton och System of a down spelar på festivalen.

Miss Li gör i vår sin första turné på över två år och uppträder den 8:e april på Liljan i Borlänge.

