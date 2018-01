Midvinterkonsert ska främja tonkonsten i Dalarna

En japansk saxofonist, Stiko Per Larsson och 50 elever från Rytmusgymnasiet i Borlänge är några av de som kommer uppträda i Rättviks kyrka på lördag.

Eldsjälarna bakom midvinterkonserten Thomas Tjäder och Berit Zetterqvist förklarar att de hittar många av artisterna i buskarna på spelmansstämmor och väljer gärna unga musiker som inte synts så mycket.

– Vi brinner för musiken, man kan ha så jäkla roligt när man spelar och träffar människor, säger Berit Zetterqvist.

Temat för årets konsert är folkmusik men exakt vad som kommer spelas i kyrkan är än så länge oklart. Lotta Johansson från Folkmusiken hus berättar att artisterna har fått en viss tid eller ett visst antal låtar, mer styrt än så har det inte varit.

– Avslutningen blir att alla går upp på scenen och då kan vad som helst hända, berättar hon.

Thomas Tjäder ska kompa Hiroko Nishikawa som spelar saxofon och han tror många kommer uppskatta hennes fantastiska solon.

– Jag träffade henne för första gången på Orsayran i somras och hon är en fantastisk improvisatör, menar han.

Midvinterkonserterna har arrangerats i samarbete med bland annat Rättviks pastorat. Nu kommer kyrkan även stå bakom den nya stiftelse som Thomas Tjäder och Berit Zetterqvist tagit initiativet till.

– Vi ska hjälpa till med det administrativa och vi tycker syftet med stiftelsen är bra. Kyrkan ska vara en del av samhället och vi vill främja glädje och gemenskap, säger kyrkoherde Monica Jones.

Alla artister ställer upp ideellt under midvinterkonserten för att gynna Folkmusikens hus och den nya stiftelsen.

– Vi har en hel stab med funktionärer och många sponsorer som gör det här arrangemanget möjligt, förklarar Berit Zetterqvist.

Några av årets artister är: Lohmann & Hagman, Bergmans, Stiko Per Larsson, Åke Wänn & Per Gudmundson, Rytmus under ledning av Peter Rousu och konferencier är Agneta Stolpe som även kommer kula.

Musikstiftelsen G-klaven: Syftet är att genom stipendium/anslag dela ut bidrag till enskilda personer eller föreningar som verkar för tonkonst i Dalarna. Utöver intäkterna från konserterna finns det möjlighet att lämna donationer eller minnesgåvor till stiftelsen.