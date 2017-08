Mando Diaos skakiga tillvaro på svensktoppen mer stabil

Trots ett blandat mottagande av både singeln och den nya skivan så har "Shake" åtminstone inte blivit en dagsslända. Den klev in på Svensktoppens tionde plats den 10 juni och har hållit sig kvar sedan dess.

Under förmiddagen så avslöjades att låten fortsätter sitt liv på listan och har klättrat till plats nummer sju.

Ted Gärdestads "Sol, vind och vatten" ligger kvar på Svensktoppens förstaplats denna vecka. Miriam Bryants "Rocket" klättrar ett pinnhål och är nu tvåa, med Jill Johnsons "Så mycket bättre"-tolkning "Open your heart" tätt efter.

Ingen utmanare tog sig in på listan.

1. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

2. (3) Miriam Bryant: "Rocket"

3. (6) Jill Johnson: "Open your heart"

4. (2) Nano: "Hold on"

5. (4) Magnus Carlson: "Eternal love"

6. (5) Zara Larsson: "Only you"

7. (10) Mando Diao: "Shake"

8. (8) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

9. (7) Magnus Uggla: "Världen är din"

10. (9) Per Gessle och Lars Winnerbäck: "Småstadsprat"

Utmanare:

Anja: "Aftonsång"

Oskar Linnros: "Bäst"

Martin Almgren: "Did you do it for love"