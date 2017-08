Mando Diao fick konsert avbruten i Polen efter bråk på scen

I ett facebookinlägg den 4 augusti beklagar Mando Diao att de fick sin konsert avbruten på Polens Woodstockfestival den 3 augusti. Enligt inlägget startade arrangören en fysisk konflikt på scen. De beskriver också att de anser att organisationens ledning handlar om "ego, aggression och kontroll".

Vidare ber de om ursäkt för att de inte kunde spela klart men förklarar att det är oacceptabelt att bandets personal attackeras.

Arrangörerna själva har kommenterat inlägget och säger att de upplevde en dålig kommunikation och förståelse för situationen. Men de beklagar också det inträffade:

"We would like to make it clear – once again – that we are very sad about what happened and we would like to take full responsibility for cutting the concert short."

DT har sökt Mando Diao för en kommentar.

DT har tidigare recenserat nya skivan Good Times, och träffade bandet i Stockholm inför skivsläppet.

