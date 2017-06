Linda Mankefors: Här är musiken att spela i midsommar

Trött på dragspel, nubbe och sill och ett evigt dansande runt en stång? Varför då inte ändå njuta av långhelgen och kolla in både ny musik och upptäcka eventuellt missade pärlor.

Midsommar-älskare gör givetvis rätt i att också pröva låtlistan när barnen har lagt sig, sillen är uppäten och benen är trötta.

Tio låttips för en roligare sommarhelg:

10) "Olof, kära Olof" – Solen

Ett av de bästa låtsläppen i Sverige 2017. En vibrerande känslig poplåt med en explosivt effektiv refräng. Som ett barn av Amason och Kent.

09) "The Gas Song" – Chuck Wagon and the Wheels

En gammal glad rökare från 1979. På 70-talet kunde man drämma till rejält med den politiska satiren även om det fanns risk vissa tog innehållet bokstavligen. Så håll till godo – ni som vill få er ett gott garv eller sätta kaffet i halsen. (Tips: Inte den lättaste att få tag på, men den late kan ju ta till YouTube.)

08) "James Dean" – Lorentz

Soulrapparen Lorentz överraskade alla med ett helt nytt album som släpptes den 16 juni. Ett briljant släpp inför sommaren med magi, uppfinningsrikedom och mod.

"James Dean" är en av de starkare låtarna och passar som en härlig sommarslö låt att ha i bilen.

07) "Saint Agnes and the burning train" – Sting

Sting spelade i Dalhalla förra fredagen. Vad passar då inte bättre än att återupptäcka en del av hans juveler. Som den här magiskt vackra instrumentala melodin som glittar som en juvel i midnattssolen. Kan få en sten att gråta.

06) It might grow – Pole Siblings

Apropå Amason, influenserna hörs även på denna poetiska låt med dimslöjorna i ankelhöjd. Men så har Falubandet också turnerat ihop med Amason. Duon hade releasefest i Falun i fredags för sin nya EP.

05) Waitin' around to die – Townes van Zandt

Kan vara en av de mest deppiga countrylåtar som har gjorts, men man fastnar som en fluga i midsommartårtan. Townes var en av countryns absolut bästa artister som tyvärr aldrig fick ett stort kommersiellt genombrott. Har ni inte upptäckt denna gigant så är det dags. Varför inte ägna helgen åt att gå igenom resten av hans skattkista av låtar.

04) "The Rains of Castamere" – Peter Hollens

Okej okej, jag är superpartisk. Men nu är det drygt tre veckor kvar till sjunde säsongen av Game of Thrones. Prepare! Dessutom är denna version av låten om ond bråd död så smäckert utförd att den lätt sätts på repeat tio gånger. Även för er som inte bryr er om en av TV-historiens bästa serier.

03) "Blood in the river" – Zeal & Ardor

Ingen sommar utan rock, eller hur? Den som tror att den tyngre rocken har stagnerar tror alldeles fel. På Zeal & Ardors debutalbum från i år blandas det mellan melodiösa gitarrslingor, gamla afroamerikanska slavsånger och black metal i en aldrig tidigare skådad mix. En evolution av både blues, elektro och extremmetal som gifter sig. En oerhört uppfriskande fläkt i rockvärlden som ger kalla kårar av välbehag.

02) " The Memo" – Father John Misty

En underbar trallvänlig luftig countrypoplåt kombinerat med sylvass text som dissikerar vår samtid och utveckling.

Trummisen från Fleet Foxes stack iväg på solokarriär för några år sedan och har växt fram som ett av popens stora hopp. Albumet "Pure Comedy" som släpptes i år kan redan nu med säkerhet anses som ett av årets bästa. Besöker Cirkus i Stockholm i veckan.

01) "Booty Swing" – Pavol Stelar

Efter alla deppigheter är det dags för ett soligt tips, men något så roligt som elektroswing. Perfekt att ha på i bakgrunden när man gör i ordning grillspettet, fast med viss risk att man inte kan stå till.

Varför inte lära er dansstilen Shuffle när ni ändå håller på. Kräver bara dig själv, tålamod och eventuellt en spegel. Undertecknad har gett sig på t-step men snubblade på tredje försöket. Skam den som ger sig.