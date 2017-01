W.A.S.P. kommer under 2017 ge sig ut på en världsturné med namnet "Re-Idolized: The 25th Anniversary of The Crimson Idol" för att uppmärksamma att det är 25 år sedan konceptalbumet "The Crimson Idol" gavs ut.

På turnén kommer man att framföra albumet i sin helhet samt spela sina största hitlåtar. Den 5 oktober gör man alltså detta på nattklubben Liljan i Borlänge.

Biljetterna släpps onsdagen den 25 januari klockan 10.00.