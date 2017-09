Här är sommarens hetaste låtar på Spotify

Remixen av Luis Fonsis och Daddy Yankees "Despactio", där de får sånghjälp av Justin Bieber, toppar listan över årets sommarplågor, som Spotify sammanställt.

På andra plats finns norska Kamferdrops med "Jag trodde änglarna fanns" och efter henne kommer den svenska dj-duon Axwell och Ingrosso med låten "More than you know".

Men även på den globala listan toppar "Despacito" med sina över 786 miljoner strömningar. Efter den ville Spotify-användarna lyssna på "Wild thoughts" med DJ Khaled, Rihanna och Bryson Tiller. På tredje plats kommer French Montana och Swae Lee med "Unforgettable".

Ed Sheeran, Calvin Harris och den forne One Direction-medlemmen Liam Payne förekommer också på listan.

Listan baseras på vad tjänstens användare lyssnat på mellan den 21 juni och 27 augusti.

Fakta: Sommarplågor i Sverige

1. Daddy Yankee, Luis Fonsi - "Despacito" (feat. Justin Bieber)

2. Kamferdrops - "Jag trodde änglarna fanns"

3. Axwell och Ingrosso - "More Than You Know"

4. David Guetta - "2U" (feat. Justin Bieber)

5. DJ Khaled,Rihanna - "Wild Thoughts"

6. Kaliffa - "Helt seriöst"

7. Jonas Blue - "Mama"

8. French Montana - "Unforgettable"

9. Imagine Dragons - "Thunder"

10. DJ Khaled - "I'm the One"

Källa: Spotify.

Fakta: Sommarplågor i världen

1. Daddy Yankee, Luis Fonsi - "Despacito" (feat. Justin Bieber)

2. DJ Khaled - "Wild Thoughts" (feat. Rihanna & Bryson Tiller)

3. French Montana - "Unforgettable" (feat. Swae Lee)

4. DJ Khaled - "I'm the One" (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)

5. J Balvin, Willy William - "Mi Gente"

6. Ed Sheeran - "Shape of You"

7. Calvin Harris - "Feels" (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)

8. Charlie Puth - "Attention"

9. Liam Payne - "Strip That Down" (feat. Quavo)

10. Imagine Dragons - "Thunder"

Källa: Spotify.