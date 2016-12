Hammerfall klara för Sabaton Open Air

Nyligen släppte de sitt tionde studioalbum "Built to last" och under 2017 kommer de svenska hårdrockslegendarerna fira 20 år som band. Det kommer bland annat innebära ett uppträdande på sommarens Sabaton Open Air som äger rum den 16-18 augusti på Lugnet i Falun.

Sedan tidigare är bland andra Pain, Dirkschnedier, Corroded, Evergrey, British Lion och, givetvis, Sabaton klara för sommarens festival.

Hammerfalls sångare Joacim Cans har under december varit aktuell med julshowen "Viva Mas Vegas" i hemorten Mora.