Doug Seegers till Säter i sommar

I sommar ger sig countrystjärnan ut på turné och återkommer till Dalarna. I fjol besökte han Liljan i Borlänge och i år är det dags för Säter att få besök.

– Det är fantastiskt att få möjlighet att dela musiken, säger han.

Sångaren blev känd i Sverige genom sin medverkan i programmet "Jills veranda". Han fick snabbt många fans och har sedan 2014 släppt hela fyra album. På det senaste hyllar han countrysångaren Hank Williams.

Vad ser du fram emot med sommarturnén?

– Det ska bli roligt att sprida musiken och spela på scener runt om i landet. Jag hoppas få göra några större shower, på större scener, säger Doug Seegers.

Vilket är ditt starkaste turnéminne?

– Det var på en tidigare turné i Sverige, när jag träffade Jill Johnson innan showen. Då tackade jag henne för allt hon gjort för mig genom tv-programmet "Jills veranda" över en kaffe, och hon svarade: "Men Doug, tack för vad du gjorde för mina betyg och tittarsiffror." Det var så fint att hon bara vände det sådär.

Vad är viktigt att tänka på under en turné?

– Jag jobbar alltid med att variera mig och min musik. Man måste bredda låtlistan för att behålla publikens intresse. Jag vill att publiken ska tänka: Vad ska han hitta på härnäst?

Du kom nyss ut med ett nytt album där du hyllar Hank Williams, vad har hans musik betytt för dig?

– Jag lärde mig spela gitarr till hans musik. När min pappa lämnade familjen när jag var liten lämnade han efter sig en gitarr och en skivsamling, med musik av Hank Williams. Det var den musiken som jag växte upp med, säger Doug Seegers.

Fakta: Doug Seegers

Ålder: 65 år.Tidigare album: "Going down to the river" (2014), "Let's all go Christmas caroling tonight" (2015), "In tandem" (tillsammans med Jill Johnson, 2015), "Walking on the edge of the world" (2016).Aktuell: Med nya plattan "Sings Hank Williams" (släpptes den 26/5) samt en omfattande sommarturné.

Turnéplan:

29/6 Eskilstuna, 6/7 Säter, 7/7 Bergsjön, 8/7 Halmstad, 15/7 Halmstad, 18/7 Sillerud, 19/7 Karlstad, 21/7 Vingåker, 22/7 Lillhärdal, 26/7 Kalvhagen, 4/8 Stockholm, 5/8 Örebro, 9/8 Säffle, 11/8 Grythyttan, 12/8 Löderup, 16/8 Uppsala, 17/8 Strömsholm, 18/8 Falkenberg, 19/8 Bålsta, 26/8 Vemdalen, 29/8 Frillesås, 30/8 Stocka, 31/8 Söderfors, 2/9 Nykvarn.