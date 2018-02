Lindarw prisad på Gaygalan

Efter fyra decennier i rampljuset lanserade Christer Lindarw sin senaste, och sista stora, produktion "This is it" i fjol. Lindarw, som tidigare har belönats med bland annat hederspriset på Gaygalan, utsågs i år till pristagare i kategorin årets homo/bi/trans.

Den kärlek jag har fått från vår "This is it"-show kan jag leva på i resten av mitt liv. Tack, sade Lindarw när han tog emot priset, skriver QX.

Motsvarigheten på heterosidan var ishockeymålvakten Anders Nilsson, som väckte uppmärksamhet när han började spela i en regnbågsmärkt hjälm för att visa stöd för sina hbtq-vänner.

Hederspriset på årets gala gick till The Moscow Community Center i Ryssland, en humanitär organisation som erbjuder stöd till hbtq-personer, bland annat dem som flytt förföljelse i Tjetjenien.

Artisten Mariette, känd bland annat från sitt deltagande i Melodifestivalen, tilldelades pris i kategorin årets svenska låt för "A million years", medan komikern och programledaren Petra Mede utsågs till årets tv-stjärna.