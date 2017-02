Lina från Falun störst i världen på Instagram för Skam-fans

– Det har gått väldigt fort. Över en natt i november fick jag 2 000 nya följare och jag fattade inte vad som hade hänt. Sen fortsatte det bara att öka.

Det säger Lina Rask när vi besöker henne på på skolan Falu frigymnasium där hon pluggar Naturvetenskapliga programmet. Hon startade sitt Instagramkonto " Skam2016 " i april förra året, när den populära TV-serien Skam hade börjat sändas i Norge. På kontot lägger hon ut bilder och klipp från serien som hon väljer ut, redigerar och ofta kompletterar med en diskussionfråga eller liknande.

– Jag har alltid gillat foto och redigering, så det är jätteroligt att få möjligheten med det här kontot. Jag försöker göra cirka sex nya inlnägg varje dag, och jag ser till att hålla upp variationen. De bilder och klipp jag väljer är såna där man kan känna igen sig, berättar Lina.

Hon började själv se serien när den var ny i Norge, innan hajpen hade nått Sverige, och hon skapade kontot på Instagram för att kunna diskutera med andra fans till serien.

– Ingen i min krets på hemmaplan tittade på serien då, men jag kände igen mig så mycket i den, det fanns så mycket att relatera till, så jag ville prata med andra om den.

Sen kom Skam till Sverige, och det exploderade. Både för serien i sig, men även för Lina Rask.

När hon fick över 100 000 följare bestämde hon sig för att försöka göra konto till världens största Skam-fankonto på Instagram. När vi träffas har siffran precis passerat 180 000 och målet är nått. Lina är störst nu.

– Jag hade aldrig kunnat drömma om att det skulle bli så här stort, och det var ingenting jag hade som mål när jag startade, men det är jättekul.

Har skådespelarna i Skam uppmärksammat ditt konto?

– Ja de har varit in och gillat vissa bilder.

När Instagram-kontot blev stort bestämde sig Lina för att även starta upp sin blogg igen. På bloggen blandar hon inlägg om Skam med mer personliga inlägg om hennes eget liv, egna åsikter och känslor. Bloggen har även den stigit som en raket och är en av Sveriges största. I skrivande stund ligger Linas blogg på femte plats över landets mest lästa bloggar på den populära portalen Nouw. Den senaste veckan har bloggen fått 312 725 inläggsbesök.

– Jag startade bloggen för att jag fick så många frågor.

Som populär bloggare tjänar Lina en del på bloggen, dels genom sidvisningar men även genom företag som hör av sig och vill samarbeta med bland annat produktplaceringar.

– Det är många företag som hör av sig, men jag är väldigt noggrann med vilka jag väljer att samarbeta med. Jag har unga följare och det är mitt ansvar att inte lura på dem något som de inte vill ha.

Lina berättar att jobbet med Instagramkontot och bloggen kräver cirka 20 timmars jobb i veckan, ett jobb som hon får göra vid sidan av skolarbetet. Mycket av tiden går åt till redigering, fotografering och till att gå genom mail och förfrågningar om samarbeten.

– Skolan går först, det är jag noga med. Men jag tar vara på chansen nu och kör så länge det är kul.

Skam är en norsk dramaserie som handlar om ett antal gymnasieelevers liv. Hittills har tre säsonger sänts och en fjärde är på gång under våren. Lina tycker att serien är väldigt verklighetstrogen och visar till 80-90 procent upp hur hennes verklighet som ung student är idag.

– Det som händer i serien är sånt man känner igen från sitt eget liv, med många situationer som jag själv varit med om. Det är en jättebra serie.

Lina Rask

Ålder: 17

Bor: I Falun med mamma och pappa

Pluggar: Naturvetenskapliga programmet på Falu frigymnasium

Favoritkaraktär i Skam: Noora

Skam

Skam är en norsk webbaserad dramaserie om gymnasieungdomar på Hartvig Nissens skole i Oslo. Första avsnittet visades i Norge 2015, och under 2016 köptes serien in till Sverige av SVT. I januari 2017 blev Skam den mest sedda serien någonsin på SVT Play med totalt 22 miljoner strömningar. Hittills har tre säsonger sänts. Den fjärde kommer i Norge under våren.