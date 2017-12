Frågor och förväntningar runt nya "Star wars"

När "Star wars: The last jedi" går upp på vita duken under veckan är förväntningarna lika stora som frågorna är många. Inte bara för handlingens skull, utan också för hur nye regissören Rian Johnson hanterar filmens stolta arv. Han är förvisso ett stort fan av "Star wars" sedan barnsben, men lär också ha bett sina medarbetare att se och inspireras av äldre klassiker som "Bron över floden Kwai" och "Luftens örnar". Titlar som kanske inte i första hand förknippas med världens mest banbrytande rymdfilmer.

Handlingen tar vid där föregångaren "The force awakens" slutar. Den ikoniske rollfiguren Luke Skywalker (Mark Hamill) gjorde en kort insats i förra filmen, då han dyker upp i slutskedet – utan att säga ett ord. Den här gången gör han ordentlig comeback, då han och huvudkaraktären Reys (Daisy Ridley) relation fördjupas.

Det största diskussionsämnet har emellertid varit Carrie Fishers femte och sista insats som rollfiguren Leia. Hon hann spela in samtliga scener innan hon dog i december förra året.

När filmen hade världspremiär med skådespelarna på plats under lördagen passade Rian Johnson på att hylla sin kollega.

– Jag vill tillägna Carrie den här kvällen, som just nu sitter där uppe, ger mig fingret och säger "För tusan Rian, våga inte göra den här kvällen till en högtidlig hyllning".

Inga recensioner av filmen får publiceras förrän tisdag eftermiddag. Det hindrade dock inte de lyckligt utvalda besökarna på lördagens stjärnfyllda världspremiär att yppa några lovande ord.

Entertainment Weeklys skribent Anthony Breznican har twittrat ut en kvartsspoiler och förutspår att "The last jedi" har en helt annan struktur än alla andra "Star wars"-filmer och att Carrie Fisher står för några "oförglömliga stunder".

Los Angeles Times kritiker Jen Yamato skriver att filmen är "vackert mänsklig, populistisk, rolig och överraskande".

Den stora domen kommer dock i veckan. Då ska miljontals fans världen över avgöra om regissören Rian Johnson har kraften.

Fakta: "Star wars: The last jedi"

Premiär: 13 december (Sverige)

Om filmen: "The last jedi" är den åttonde av de officiella "Star wars"-produktionerna, och har samma nummer i den kronologiska ordningen. Den är dessutom den andra filmen i den nyaste trilogin, där föregångaren "The force awakens" hade premiär 2015.

I de två nyaste filmerna återfinns flera karaktärer från 70- och 80-talet. Bland annat Han Solo (Harrison Ford), prinsessan Leia Organa (Carrie Fisher) och Luke Skywalker (Mark Hamill). Det gör även C-3PO, som har gestaltats av Anthony Daniels i samtliga filmer. Förutom de mer väletablerade rollfigurerna har "Star wars"-fansen fått stifta bekantskap med nya hjältar. Däribland den före detta stormtroopern Finn (John Boyega), som gått över till den goda sidan, och huvudpersonen Rey (Daisy Ridley), vars speciella förmågor ger nytt hopp i kampen mot det onda.

På den onda sidan huserar Kylo Ren (Adam Driver), som är son till Leia och Han Solo och således barnbarn till ärkeskurken Darth Vader. En ny bekantskap hos den mörka kraften är även ledaren Snoke, vars hologram-liknande uppenbarelse gestaltas av motion capture-experten Andy Serkis (känd bland annat för rollen som Gollum i "Sagan om ringen").

Regissören Rian Johnson ligger tidigare bakom filmer som debuten "Brick" och science fiction-thrillern "Looper". Sedan tidigare står det klart att han har ingått avtal med Disney (som numera äger Lucasfilm) om att regissera tre helt nya "Star wars"filmer – fristående från den nuvarande serien av produktioner.

Hans Larson/TT