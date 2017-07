Kan dåliga biosiffror vara slutet för filmuppföljare?

"Dumma mej 3" blev den senaste i raden av Hollywooduppföljare som underpresterade på den amerikanska biomarknaden.

Filmen gick upp under den amerikanska långhelgen, som avslutade med nationaldagsfirandet den 4 juli, och spelade in blygsamma 72,4 miljoner dollar, medan analytikerna räknat med mer än 85 miljoner, skriver The Hollywood Reporter.

Samtidigt går senaste "Pirates of the Caribbean" hittills betydligt sämre än den tidigare delen i serien, och detsamma gäller den femte "Transformers"-filmen, som en gång i tiden var en säker kassako.

"Transformers: The last knight" är den överlägset sämsta öppningen av de fem filmerna, mindre än hälften av vad "Age of extinction" öppnade med när den släpptes sommaren 2014, enligt Box Office Mojo.

Därtill kan nämnas att inte heller Ridley Scotts "Alien: Covenant" och "Bilar 3" har imponerat. Säsongssiffrorna ligger totalt åtta procent lägre än samma period förra året, även om siffrorna för helåret fortfarande ligger i nivå med 2016.

– Kanske måste studiorna tänka bortom att mjölka allting till döds och hitta några nya berättelser med lite fräsch talang, säger Eric Handler, analytiker vid NKM, till The Hollywood Reporter.

Undantaget på den amerikanska marknaden är "Guardians of the Galaxy", och redan den här veckan kan siffrorna förbättras när Spindelmannen gör återtåg på biograferna.

Till viss del räddas Hollywoodstudiorna av de internationella marknaderna. Det viktiga Kina, som släppt på restriktionerna kring hur många utländska filmer som får gå upp på bio, ökade exempelvis omsättningen med omkring 20 procent för andra kvartalet, jämfört med året innan, enligt Financial Times.