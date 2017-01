Filmen "Jätten" med Borlängebördiga Ola kan vinna flera Guldbaggar

– Det var en rolig inspelning på många olika platser och med många olika människor, ingen relationsfilm i Stockholm direkt, säger Felix Herngren, medregissör till "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", som hittills lockat över 300 000 svenskar till biograferna.

Kanske kan man beteckna det som en liten skräll att Felix och Måns Herngrens film är den som har flest chanser att få priser på årets gala. Men så var det också ovanligt svårt att tippa vilka filmer som skulle nomineras den här gången. Pernilla Augusts "Den allvarsamma leken" blev till exempel inte nominerad för Bästa regi eller Bästa film, trots att den var en av förhandsfavoriterna.

Mer väntat var det kanske att "Jätten", med Ola Bjurman från Borlänge i en av rollerna, och "Min faster i Sarajevo" skulle finnas med bland de nominerade.

- Det har varit en fantastisk resa. Det tog lång tid att göra filmen och jag är stolt, säger Goran Kapetanović, som är nominerad till Bästa regi för "Min faster i Sarajevo".

I kategorin Bästa foto är Ita Zbroniec-Zajt nominerad två gånger, både för "Min faster i Sarajevo" och för "Yarden".

– Det har varit en ganska utdragen process så jag har inte jobbat med båda samtidigt, säger hon.

Den prisbelönta tyska filmen "Min pappa Toni Erdmann" är en av de filmer som har nominerats i kategorin Bästa utländska film.

Ett par förändringar i baggens regelverk har gjorts sedan förra året. Bland annat har antalet nomineringar i några kategorier utökats.

– Med den bredd och talang som finns ville vi inkludera fler, säger Jannike Åhlund, Guldbaggejuryns ordförande.

Den 10 januari presenteras de tre filmer som har nominerats till Biopublikens pris. Guldbaggegalan hålls på Cirkus i Stockholm den 23 januari och direktsänds i SVT. För femte gången i ordningen är det Petra Mede som leder galan.

– Guldbaggegalan är ganska nervöst, eftersom det finns folk där som jobbat länge med sin film. Det är en utmaning att få dem att släppa anspänningen, säger Petra Mede.

Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris. Sedan 1964 har det delats ut av Svenska Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen under året som gått.

I fjol var "En man som heter Ove" storfavorit med sex nomineringar, men det blev i slutänden "Tjuvheder" som tog hem flest utmärkelser.

Sara Ullberg/TT // Björn Berglund/TT

Fakta: Här är de nominerade

Bästa film: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", producent: Malte Forssell, "Jätten", producenter: Maria Dahlin & Morten Kjems Hytten Juhl. "Min faster i Sarajevo", producent: China Åhlander, "Skörheten", producent: David Herdies, "Sophelikoptern", producent: Andreas Emanuelsson

Bästa regi: Hanna Sköld för "Granny's dancing on the table", Felix Herngren och Måns Herngren för "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Goran Kapetanović för "Min faster i Sarajevo", Alexandra-Therese Keining för "Pojkarna"

Bästa kvinnliga huvudroll: Karin Franz Körlof för rollen som Lydia Stille i "Den allvarsamma leken", Maria Sundbom för rollen som Siri i "Flickan, mamman och demonerna", Tuva Jagell för rollen som Kim i "Pojkarna", Jessica Szoppe för rollen som Enesa i "Sophelikoptern"

Bästa manliga huvudroll: Jonathan Silén för rollen som Simon i "Det moderna projektet", Lennart Jähkel för rollen som Einis far i "Granny's dancing on the table", Milan Dragisić för rollen som Zlatan i "Min faster i Sarajevo", Anders Mossling för rollen som 11811 i "Yarden"

Bästa kvinnliga biroll: Liv Mjönes för rollen som Dagmar Randel i "Den allvarsamma leken", Ia Langhammer för rollen som Morsan i "Flykten till framtiden", Svetlana Rodina Ljungkvist för rollen som Kristina i "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Sadzida Setić för rollen som Radmila i "Min faster i Sarajevo"

Bästa manliga biroll: Michael Nyqvist för rollen som chefredaktör Markel i "Den allvarsamma leken", Henrik Dorsin för rollen som Bengan i "Flykten till framtiden", Iwar Wiklander för rollen som Julius i "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Johan Kylén för rollen som Roland i "Jätten"

Bästa manuskript: Jan Vierth och Anders Sparring för manuskriptet till "Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld", Johannes Nyholm för manuskriptet till "Jätten", China Åhlander, Dragan Mitić och Goran Kapetanović för manuskriptet till "Min faster i Sarajevo", Sara Nameth för manuskriptet till "Yarden"

Bästa foto: Ita Zbroniec-Zajt för fotot i "Min faster i Sarajevo", Anders Bohman för fotot i "Sophelikoptern", Ita Zbroniec-Zajt för fotot i "Yarden"

Bästa klipp: Henrik Källberg för klippningen av "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Johannes Nyholm och Morten Højbjerg för klippningen av "Jätten", Therese Elfström och Tora Mkandawire Mårtens för klippningen av "Martha & Niki"

Bästa kostym: Kicki Ilander för kostymerna i "Den allvarsamma leken", Jaana Fomin för kostymerna i "Flykten till framtiden", Moa Li Lemhagen Schalin för kostymerna i "Upp i det blå"

Bästa ljud/ljuddesign: Jan Alvermark för ljudet i "Ester Blenda", Peter Adolfsson och Henric Andersson för ljudet i "Golden Girl", Patrik Strömdahl för ljudet i "Yarden"

Bästa mask/smink: Anna-Carin Lock för mask/smink i "Flykten till framtiden", Eva von Bahr och Love Larson för mask/smink i "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Eva von Bahr, Love Larson och Pia Aleborg för mask/smink i "Jätten"

Bästa originalmusik: Björn Olsson för musiken i "Jätten", Sophia Ersson för musiken i "Pojkarna", Jan Sandström för musiken i "Sophelikoptern"

Bästa scenografi: Anna Asp för scenografin i "Den allvarsamma leken", Liv Ask och Bengt Fröderberg för scenografin i "Flykten till framtiden", Mikael Varhelyi för scenografin i "Hundraettåringen som smet från notan och försvann"

Bästa visuella effekter: Fredrik Nord för effekterna i "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Henrik Klein och Petter Lindblad för effekterna i "Siv sover vilse", Tomas Näslund för effekterna i "Upp i det blå"

Bästa kortfilm: "6A" av Peter Modestij, "Baby"av Lovisa Sirén, "Kroppen är en ensam plats" av Ida Lindgren

Bästa dokumentär: "Don Juan" av Jerzy Sladkowski, "Martha & Niki" av Tora Mkandawire Mårtens, "MonaLisa Story" av Jessica Nettelbladt

Bästa utländska film: "Min pappa Toni Erdmann", "Mustang", "Sauls son"