Bio Kontrast startar höstsäsongen med The Square – Ny chans att se Guldpalmen-vinnare

Den som inte redan sett Sveriges bidrag till Oscarsgalan får chansen ikväll.

Bio Kontrast öppnar säsongen med Ruben Östlunds film The Square som tidigare i år vunnit Guldpalmen i Cannes.

Sedan följer tretton måndagar med kvalitetsfilm från hela världen. Några av filmerna är fortfarande hemliga och blir överraskningar i höstmörkret.

– Vi vill vara mycket mer än en biograf och försöker lyft angelägna ämnen. Det ska vara en vänlig bra mötesplats med möjlighet till samtal, säger Björn Larsson.

Han poängterar att alla är välkomna till Visir för att titta på film på måndagar 19:30.

Föreningen firade 40 år under våren

Höstprogrammet: 11/9 The Square, 18/9 Brev från månen, 25/9 Jordgubbslandet, 2/10 överraskningsfilm, 9/10 Heartstone, 16/10 Sonita, 23/10 Tom of Finland, 30/10 Pop Aye, 6/11 Kvinnan från Brest, 13/11 överraskningsfilm, 20/11 Inte hela världen, 27/11 överraskningsfilm, 4/12 The Salesman, 11/12 Julfilm.

Mer läsning för dig som är pluskund:

Clas Ohlsons ättlingar startar stiftelse för inför 100-årsjubileet nästa år – tio miljoner i grundplåt

Ny detaljplan skapar fler villatomter

Modellflygets dag på Dragsängarna