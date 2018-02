"Despacito" dominerar OS

Luis Fonsi och Daddy Yankees superhit "Despacito" dominerade 2017 då den blev världens mest strömmade låt hittills. Nu har låten även erövrat de olympiska spelen i Pyeongchang, Sydkorea.

Sedan International Skating Union, efter OS i Sotji 2014, bestämt sig för att göra det möjligt för konståkare att tävla till låtar med text har "Despacito" blivit ett populärt val.

Bara under måndagens tävling, lokal tid, valde deltagare från Kina, Sydkorea och Polen att dansa till latinodängan. Även Beyoncés "Halo" och "Run the world (Girls)", Ed Sheerans "Shape of you" och Paul Ankas jazzversion av Oasis-hiten "Wonderwall" har spelats under tävlingarna.