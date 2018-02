Del Toro stäms i domstol för plagiat

En stämning har lämnats in mot Guillermo Del Toro, där han anklagas för att ha plagierat handlingen i en pjäs till sin Oscarsnominerade film "The shape of water".

Stämningen är inlämnad till en federal domstol i Los Angeles, USA. Där hävdas att den mexikanske regissören, producenten Daniel Kraus och filmbolaget Fox Searchlight "skamlöst har kopierat handlingen" från en pjäs från 1969, skriven av bortgångne Paul Zindel.

Zindel son David ligger bakom stämningen och listar 60 likheter mellan pjäsen "Let Me Hear You Whisper" och Del Toros film. Filmen handlar om en städerska som jobbar på ett vetenskapligt laboratorium under kalla kriget, och blir kär i en tillfångatagen havsvarelse. I Zindels pjäs är föremålet för de heta känslorna en delfin, i filmen är det en varelse som är hälften människa, hälften vattendjur.

Filmbolaget slår tillbaka mot stämningen och kallar anklagelserna grundlösa.