Bjurman: Jag är fortfarande samma människa som i tonåren

NEW YORK. Leffe Borgström och jag, två storögda sextonåringar, står i den varma junikvällen i trängseln på Ullevis övre ståplatsetage och ser hur David Bowie dansar fram till scenkanten på södra kortsidan i sin gräddgula Miami Vice-kostym och vevar igång våra unga livs nationalhymn.

Vi ler lyckorusigt, gör high-fives och skrålar med armarna om varandra med i den extatiska allsången

– We can be heroes, just for one day...

Sedan blinkar vi och plötsligt är det 2017 – året då vi som föddes det gyllene året 1967 obönhörligen når The Big Five O.

Kan någon förklara för mig hur det gick till?

Ja, på ett sätt har oerhört mycket förstås hänt under de 12 261 dagar som enligt en skakande Google-sökning gått sedan 11 juni 1983, när The Thin White Duke hypnotiserade oss i Göteborg. Vi har, var på sitt håll, gift oss och skilt oss och skaffat karriärer och fått barn – Borgström i alla fall – och flyttat och återvänt och upplevt förkrossande nederlag och fantastiska triumfer.

Men samtidigt har det gått förtvivlat fort och så mycket är ännu precis likadant.

Det är framförallt det jag inte kan greppa.

När jag var liten var 50-åriga män allvarliga gubbar som gick i rutig keps, satt i sammanträden, såg Aktuellt på tv med allvarlig min och tog ansvar och var vuxna och aldrig ägnade sig åt ovidkommande trams.

Men jag är fortfarande samma människa som i tonåren, med samma inre röst som febrar om samma saker i samma tonfall – och det är i huvudsak saker min barndoms 50-åringar hade betraktat som just ovidkommande trams.

Musik, filmer, tv-serier, hockey, coola kläder, stimmet i trånga barer, resor till platser där det känns som det finns ett DET, tidningar, amerikanska vägar, deckare och kickar av alla sorter som håller vardagens outhärdliga gråhet på avstånd.

Ja, säsongspremiären av en kittlande HBO-serie är för mig alltjämt oändligt mycket mer angelägen än knastertorra pensionsbesked. Att det sitter salta sneakers på fötterna likaså.

Tidigare har denna diskrepans mellan prästbetygets sakuppgifter och faktisk livshållning inte utlöst alltför allvarliga ålderskriser

Men just 50 markerar medelålder med sådan förödande tyngd att det är svårt att värja sig. Det känns plötsligt ovärdigt att fortsätta streta emot den där mentala gubbkepsen.

Å andra sidan vore det fruktansvärt tråkigt, och krystat, att vid det här laget försöka få en så gammal valp att sitta.

Så fuck it.

Det får vara hur mycket 2017 det vill.

Jag står fortfarande med armen om Leffe Borgströms axlar på Ullevi och sjunger med i Bowies gospel.

– We can be heroes, forever and ever. What'd you say?

