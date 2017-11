Björn Skifs karriär samlas i enorm box - Ett sekel på 24 skivor

Mer för våra Pluskunder:

► Skifs hyllades i Vansbro - se vår livesändning här!

► Krönika: "Jag var kär i Björn Skifs"

"Every bit of my life 1967-2017" är titel på den box som släpps i december, innehållande Björn Skifs musikkarriär. I boxen ryms 16 soloskivor, skivorna med Slam Creepers, albumen med Björn Skifs och Blåblus och albumet med gruppen Zkiffz. Utöver det finns även skivor med singlar, duetter, outgivet och annat.

Med boxen följer en booklet på hela 104 sidor, som bland annat innehåller bildmaterial och intervjuer där Björn berättar om samtliga skivinspelningar.

– Förhoppningsvis blir reaktionen något i stil med "oj, vad han har hunnit med – och en del var faktiskt inte så dumt!". Kanske blir de också lite överraskade över allt jag har gjort. För ingen kan i alla fall klaga på genrebredden, skrattar Björn och fortsätter:

– Boxen rymmer kanske inte v-a-r-j-e bit av mitt musikaliska liv, som titeln antyder – men nästan!

Boxen släpps den 15 december.