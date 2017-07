Arrangörerna nöjda efter Dansbandsveckan – 43 000 betalande besökare i år

Något rekord blev det inte men arrangörerna bakom Svenska Dansbandsveckan i Malung verkar nöjda. 43 391 betalande besökare ska dansat på dansbanorna i Orrskogen under veckan. Som mest publik var det under onsdagen då 7290 besökarna hade betalat sig in. Publiksnittet låg på 6200 per kväll.

Dansbansveckan skriver i sitt pressmeddelande.

''I år har Svenska Dansbandsveckan gjort skäl för påståendet att vara världens största internationella dansbandsvecka då ett isländskat dansband har spelat upp till dans för första gången. Totalt har 82 dansband spelat upp till dans på 6 dansbanor under tak. Banden har förutom Island kommit från Sverige, Norge, Finland och Danmark.''

Man skriver också att man ser en fortsatt ökning av unga dansare vilket säkerställer en fortsatt positiv utveckling för Dansbandsveckan. Under veckan fanns 1000-tals husvagnar parkerade i Malung, precis som tidigare år.

Publikrekordet skedde 2012 då drygt 50 719 hade betalat in sig.

