Internationell konferens om förnyelsebar energi till havs hålls i Dalarna

Arrangör av konferensen är Triple Steelix 2.0. I ett pressmeddelande skriver arrangören att Sverige redan har flera företag som, internationellt sett, ligger långt framme inom utveckling av nya lösningar för bland annat vågkraft, havsbaserad vindkraft och tidvatten.

"Vid den internationella konferensen kommer några mycket intressanta företag att berätta om sina innovationer och ge inblick i de spännande möjligheter och utmaningar som finns i en nära framtid", skriver Triple Steelix 2.0 i pressmeddelandet.

Konferensen handlar bland annat om att fördjupa sig i trender och innovation av framtida material och stålforskning, hållbarhet med mera.

Chefsforskare från stora bolag inom stålindustrin, innovatörer och entreprenörer, forskare och professor från högskolor och universitet kommer att föreläsa under konferensen.

Bland talarna märks bland annat Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilsson som kommer att tala om ”Steel – an exciting material för the future”. Därefter följer en rad talare, såsom Jonas Kamf, CMO Waves4Power, som kommer att tala om ”Adding pure power to the industry”, och Johnny Sjöström, VD för Uddeholm, som kommer att tala om ”3D printing – the future of manufacturing”.

Arrangören hälsar även att konferensen är öppen till alla som är intresserade av att veta mer om innovation för framtiden.

Mer information om arrangemanget finns på denna länk.

Fakta: Triple Steelix 2.0

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning.

Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Mer information finns på www.triplesteelix.se

