Lindh tog guld i stadioncross – chans på ny SM-medalj i morgon: "Jag har en bra känsla"

Damernas final i stadioncross i Skellefteå blev en spännande sådan. Elvira Lindh fick till en bra start och hon tillsammans med Elina Öhman var två av dem som var först ut. Lindh låg tvåa under loppets gång fram tills att det var två varv kvar då Öhmans skoter la av. Därmed öppnades chansen upp och Borlänges Elvira Lindh, bronsmedaljören från förra året, fick kliva upp överst på pallen.

– Det är helt galet och jättestort, jag är supernöjd, säger Elvira Lindh.

Återhämtningen efter stadioncrossen blir inte lång innan det är dags för en ny final. Under lördagen körs nämligen finalen av skotercross-SM. Inför avslutningen ligger Elvira Lindh på en tredje plats med 74 poäng. Med endast fyra poäng upp till andraplatsen och 26 poäng upp till guldet så finns chansen för ytterligare en SM-medalj.

– Det är det jag kommer att satsa på. Vi kör ju tre finalheat där det delas ut poäng i varje så mycket kan hända. Jag har en bra känsla efter igår, säger hon.

Hittills har det körts fyra deltävlingar i serien där totalvinnaren har fått 25 poäng. Under morgondagens final kommer poäng till totalställningen att delas ut under alla tre finalheat och därmed kan man som mest plocka in totalt 75 poäng.

Med Marica Renheim från Lima på en första plats finns det chans att det kan bli dubbelt Dalarna i toppen. Hittills har Renheim vunnit alla deltävlingar.

►Lördag 09.45: Se SM-finalen i skotercross i Kalix här