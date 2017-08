Stark och trovärdig debutroman om rasism och polisvåld

Jag borde inte ha följt med på den här festen, konstaterar 16-åriga Starr. Hon trivs inte med sällskapet och det är på väg att bli bråk.

Men det ska bli värre.

På väg från festen blir hon och vännen Khalil stoppade av polis. Khalil har inte begått något brott och är inte beväpnad. Ändå skjuts han av den polis som Starr därefter kallar "Ett-ett-fem", med hänvisning till siffran på hans uniform.

Angie Thomas debutroman "The Hate U give" är en djupdykning i en amerikansk verklighet, där rasism och polisvåld är en del av vardagen. En berättelse som avtecknar sig mot Black Lives Matter-rörelsen och namnen på unga, svarta män som skjutits ihjäl av polis.

Huvudpersonen Starr Carter lever i två världar. Den slitna och utsatta förort, där hon bor med sin familj och den privatskola, dit föräldrarna skickar sina barn i hopp om en bättre framtid. När hon rör sig mellan de båda miljöerna växlar hon attityd och språk och anpassar sig för att kunna passa in, väl medveten om de snäva gränser som finns runt henne.

Gängkrig och våld är en del av hennes vardag. Samtidigt har hon föräldrar som gör vad de kan för att skydda sina barn i en komplicerad verklighet. Runt henne finns också morbrodern, som är polis, halvsyskon med brokig bakgrund och en vit pojkvän, från en rik miljö.

Nej, det är ingen enkel värld Starr lever i. Och ingen enkel uppgift hon tar på sig när hon väljer att vittna mot den polis som sköt Khalil.

Angie Thomas skildrar Starr med en trovärdighet och äkthet som går rakt in i hjärtat. Hon skriver i presens, med en närvaro som får händelserna att leva och glöda.

Det är tonårsliv, här och nu, med tvära kast mellan hur man rengör sina sneakers och det påträngande, brutala våld som pulseras i Starrs kvarter. Och den rasism hon möter, till och med från den hon trodde var en vän.

"The Hate U give" presenteras i kategorin Unga vuxna, men det är en roman som förtjänar att läsas av alla åldrar. Angie Thomas har något viktigt att säga och hon har förmågan att klä sitt ärende i en stark litterär förpackning. Hennes porträtt av Starr Carter har ilskan som drivkraft, men är också nyanserat och komplext.

Det är en roman som landar mitt i samtiden. Det är så här det ser ut. Just nu.

Fotnot: Titeln "The Hate U Give" syftar på att artisten Tupacs "Thuglife " kan läsas ut som "The Hate U give little infants fucks everybody"

LITTERATUR

Angie Thomas

"The Hate U give"

Översättning: Amanda Svensson

(Natur & Kultur)