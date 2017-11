Sångerskor från Dalarna berättar om övergrepp i operavärlden: ”Vi kommer inte längre vara tysta”

I uppropet #tystnadtagning, i Svenska Dagbladet, berättade drygt 500 svenska skådespelare om övergrepp inom teater - och filmvärlden. Nu samlas 653 kvinnliga sångare i ett gemensamt upprop, publicerat på DN Kultur, mot sexismen och trakasserierna i svensk opera- och konsertmiljö.

”Tack skådespelarsystrar för att ni gick i bräschen”, skriver de i ett gemensamt uttalande. ”Ni är inte ensamma. Tystnadskulturen är utbredd även i operavärlden. Även här geniförklaras manliga sångare, dirigenter och regissörer, och hålls om ryggen när de begår övergrepp”.

Under den senaste tiden har de kvinnliga sångarna samlats i en grupp på Facebook, just nu är antalet 1.210. medlemmar. Bland dem som nu skrivit under uppropet finns Pers Anna Larsson från Vattnäs, Hillevi Martinpelto från Hedemora, Hanna Husáhr från Borlänge och Carolina Bengtsdotter Ljung från Falun.

I artikeln vittnar en kvinna bland annat om hur hon tvingats klä av sig naken. En annan berättar om när en känd sångpedagog onanerade framför henne.

"Vi kräver att arbetsgivare och skolledningar slutar skydda, anställa och tjäna pengar på förövare. Vi kräver nolltolerans mot sexuellt utnyttjande och våld. Sexuella övergrepp eller våldsutspel ska ge konsekvenser i form av uppsägning. Vi kommer inte längre vara tysta", skriver de under hashtaggen #visjungerut.

Redan för fem år sedan skrev Pers Anna Larsson en uppmärksammad krönika i DT om just sextrakasserier i operavärlden. Där skrev hon bland annat: ”Och till dirigenter som ägnar sig åt detta maktspel vill jag säga: Du ska veta att vi tjejer pratar. Vi stöttar varandra och lyssnar inte på skitsnack om andra tjejer. Vi är enade och inte ensamma. Och vi skäms inte".

Under tisdagen kom information om att ett antal kvinnor vittnar i en kommande P2-dokumentär om att minst två manliga ledamöter i Kungliga Musikaliska Akademien sextrakasserat dem.

De båda männen utreddes och har båda slutat på skolan, men har fortfarande stort inflytande i branschen som ledamöter i Musikaliska Akademien.

Läs mer: Debatt om sexism i operavärlden i Vattnäs konsertlada.