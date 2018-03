Rockikonen Patti Smiths nya bok: En mörk saga i döda poeters sällskap

Rockikonen Patti Smith fick ett genombrott som författare med "Just kids", där hon skildrar ungdomsåren i New York och kärleken till Robert Mapplehtorpe, hennes soul mate under de omvälvande åren. En underbar bok om ungdom, drömmar, kärlek och - inte minst - om Patti Smiths poetiska hjältar, med Arthur Rimbaud i spetsen.

Patti Smith är en sann romantiker, både när det gäller kärlek och när det gäller konstnärligt skapande. En sida som blev ännu tydligare i "M Train", där hon vallfärdar till kyrkogårdar, tar bilder av poeters gravstenar och filosoferar över livet, skapandet och kärleken.

Patti Smith rör sig gärna i döda poeters sällskap

I den nya boken "Hängiven" fortsätter hon utforska skapandets och kreativitetens magi. Hon inleder med att beskriva sitt liv under några dagar när hon går på kaféer, reser till Europa för att prata om sina böcker och vandrar i Simone Weils fotspår.

Naturligtvis.

Patti Smith rör sig gärna i döda poeters sällskap. Hon odlar en stark genikult, en romantisk syn på skrivande och skapande som känns lite gammalmodig, men också ärlig och uppriktig. Hon har sina hjältar som hon lever med. Och hon tänker inte släppa dem.

Bokens andra del är en mörk berättelse om en föräldralös flicka som har en enda dröm. Att åka skridskor. Det är där, på isen hon kan uttrycka sitt sanna jag. En dag möter hon den betydligt äldre Alexander som blir hennes beskyddare och älskare.

Det är en historia med tydliga drag av folksaga. Hemlighetsfull, svårmodig och pepprad med romantiska överdrifter.

Patti Smith öppar dörren till sitt skrivande

Det intressanta är kopplingen mellan bokens båda delar. Hur Patti Smith plockar element från olika håll när hon skapar sin berättelse om Eugenia. En estnisk film får låna drag till flickans bakgrund, med föräldrar som deporterades under 1940-talet. Minnet av en konståkningstävling hon såg med sin pappa smyger också in, liksom drag av Simone Weil och mycket annat.

En influens här, en minnesbild där, ett Fabergéägg hon sett. Patti Smith öppnar dörren till sitt skrivande och visar hur fragment och associationer smyger sig in och formas till en berättelse.

Till sist besöker hon Camus dotter och får läsa manuskriptet till "Den första människan". Hon blir naturligtvis hänförd, samtidigt som läsandet får henne att vilja gå tillbaka till sitt eget skrivbord.

Varför skriver vi, frågar hon sig i boken. Svaret hon kommer fram till är att hon vill försöka skriva något som är "bättre än hon själv". Att bevisa Guds existens.

Det är spännande att följa Patti Smiths längs hennes poetiska vägar. Men ibland blir det mystiska och romantiska lite väl överlastat och anspråksfullt. Och aningen flummigt.

Litteratur

Patti Smith

"Hängiven"

Översättning: Peter Samuelsson

(Brombergs)