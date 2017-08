Popkulturen på semester hos Trump-väljarna

Vilka är de? En fråga som ekade i den amerikanska eftervalsanalysen, när Hilary Clintons till synes säkra vinst smälte bort som en glass i den amerikanska södern. Människor som tidigare hade ignorerats av kuststaternas medieetablissemang blev plötsligt högintressanta.

Filmer och tv-serier produceras inte på en kafferast, och Netflix-serien ”Ozark” och Steven Soderberghs nya film ”Logan lucky” hade legat och puttrat längre än Trumps presidentkandidatur, men helt klart är att de får en helt annan kulturell relevans i ett Trump-land än i ett USA styrt av en Clinton.

Producenterna bakom ”Ozark” medger att tv-serien har fått en ny dimension av att den porträtterar de människor som serverade Trump valsegern på en silverbricka balanserad på ett utsträckt långfinger mot det politiska etablissemanget. Både ”Ozark” och ”Logan lucky” kämpar med den delikata uppgiften att skildra människorna i stater som Missouri och West Virginia utan förakt, samtidigt som de måste leverera de fördomar som biopubliken och Netflix-kunderna i de rika storstäderna har.

”Ozark” berättar om Lake of the Ozarks i just Missouri, en enorm konstgjord sjö som har blivit en turistmagnet. Dit flyttar pengatvättaren Marty Byrde från Chicago med familj efter att han blåst en maffiakartell och räddat sitt liv i sista sekund genom att pitcha Lake of the Ozarks som ett tidigare oanat paradis för pengatvätt. Misslyckas han med att tvätta en orimligt stor dollarstapel är hans familj dödsdömd.

Marty Byrdes vision om att enkelt tvätta pengar i denna redneck-riviera möter snabbt verkligheten. När han försöker sälja in sina ”finansiella tjänster” till en strippbarsägare, får han direkt en kalldusch när denna genomskådar hans idé som ett pengatvättupplägg. Och i området finns redan en kriminell organisation som inte välkomnar ny konkurrens.

Parallellen är svår att missa, även om det är en bildekal som måhända är påklistrad i efterhand. Den välutbildade, propra, liberala affärsmannen från storstaden som kommer till landsbygden i tron att han lätt kan blåsa dumma lantisar och snart märker att de har genomskådat hans fagra ord.

Netflix producerar till exempel komediserien ”The Ranch”, som tydligt riktar sig till en målgrupp i Mellanamerika, men ”Ozark” riktar sig i stället till de som kan identifiera sig med medelklasskräcken i serien. Att se allt man kämpat för raseras och förvisas till obygden. Marty Byrdes fru Wendy konstaterar att de förvisso lever under dödshot men att Missouri kan vara ett öde värre än döden.

Medan ”Ozark” är en dramaserie, har ”Logan lucky” snarare ett snett leende. En klassisk heist-film som har beskrivits som en ”Ocean’s eleven” för rednecks. Steven Soderbergh bygger sin film på en grund av politiskt ressentiment mot den politiska elit som riggat systemet mot sådana som Jimmy Logan, filmens hjälte, som måste råna ett Nascar-race för att ha råd att flytta efter sin exfru till en grannstat för att kunna fortsätta träffa dottern.

I tidskriften The New Yorker skriver kritikern Anthony Lane: ”När framtida historiker berättar sagan om Trump-eran, och de förvirrade kulturella attityderna mot Amerikas hjärtland, kommer ’Logan Lucky’ vara en del av bevisningen.”

Han har rätt i att filmen har en mycket förvirrad attityd gentemot de West Virginia-invånare som den porträtterar. Samtidigt som Soderbergh förvånansvärt oironiskt skildrar den högstämt patriotiska stämningen inför Nascar-tävlingen – med flygvapnet som sveper förbi på himlen och ”America the beautiful” framförd av countrysångerskan LeAnn Rimes – hemfaller han åt rena karikatyrer när Logans rånargäng ska samlas. Filmen både utmanar och befäster stereotyper, ofta i samma scen.

Så har också Steven Soderbergh kritiserats för det förakt som han visar befolkningen i West Virginia. Denna kritik är för onyanserad, kan jag tycka, då filmen också ställer sig på landsbygdsbefolkningens sida, exempelvis i hur Jimmy Logans bror får sin revansch efter att ha förlorat handen i Irak, ett krig som han utkämpade åt eliten på grumliga grunder.

Både ”Ozark” och ”Logan lucky” är sevärda men lättglömda. Vill man ha en skildring av de människor som de berättar om, är tv-serien ”Justified” en bättre ingång (finns numera på HBO Nordic). I synnerhet den andra säsongen, som under all skjutglad action lyckas skildra hur befolkningen i Harlan County i Kentucky slåss med näbbar och klor för att kunna fortsätta leva i det gamla kolbrytarlandet som svikits så grovt av globaliseringens vinnare.

Även om dessa filmer och tv-serier som sagt har fötts före Trump, finns det all anledning att misstänka att vi inte har sett det sista av popkultur som lämnar New York och Hollywood för USA:s hjärtland. Ett sådant projekt som vi kan se fram emot redan nu är regissören Ron Howards filmatisering av JD Vances mycket uppmärksammade självbiografi ”Hillbilly elegy”.

Fotnot: Skärmen är en krönika om fenomen och trender inom rörlig bild.