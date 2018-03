Margaretha Levin Blekastad: I en skog kan vad som helst hända - det visste både Dante och David Lynch

Det är något med skogen. Något både lockande och skrämmande, en plats där den vardagliga identiteten tappar fotfästet och fantasin får utrymme. Sedan kan det gå lite hur som helst.

I skogen kan vi gå vilse och förlora oss själva. Eller hitta oss själva och en inre harmoni. Båda föreställningarna är rikt representerade i folksagor, konst, teater och litteratur.

Det är ingenting nytt. Långt därifrån. Dante visste, som bekant, en del om vilken roll skogen kan ha, inte minst i de ofta citerade inledande raderna till Den gudomliga komedin, som skrevs redan på 1300-talet:

"Till mitten hunnen på vår levnads vandring/ hade jag i en dunkel skog gått vilse/ och irrat bort mig från den rätta vägen." (Övers: Ingvar Björkeson)

Det är så det känns när man tappar fotfästet, som att irra runt i en dunkel skog.

Skogen rymmer både det ena och det andra. På årets vårsalong på Liljevalchs i Stockholm finns flera målningar med skogsmotiv. Täta grenar som nästan omfamnar betraktaren i Leif Engströms Gran. Ett skogsbryn med dystra granar i disigt gråljus i Björn Lindstens Sommarnatt eller en skogsbacke i vårljus hos Dan Wedegran.

Kanske är det ett tecken i tiden. Det känns som om skogen är ett tema som är aktuellt på flera håll just nu.

Jag tänker på Peter Handbergs utmärkta essä Jag ville leva på djupet, där han vandrar i Henry David Thoreuas fotspår runt Walden och reflekterar över hur vi lever våra liv. Vilka val vi gör.

Jag tänker också på Klas Östergrens roman I en skog av sumak där den unge Kenneth blir god vän med en ny elev, som bor i en villa, där trädgården består av en vildvuxen skog av sumak. En plats där han utforskar både sin egen och andras identiteter.

Skogen rymmer också föreställningar om fara. Om något obehagligt som ruvar bland träden och när som helst kan slå klorna i oss. Ett gränsland där civilisationen har fått vika för krafter vi inte kan kontrollera.

Det är en föreställning som genomsyrar David Lynchs fantastiska tv-serie Twin Peaks. I en av de inledande scenerna frågar agent Cooper en av stadens polismän vad det är för sorts träd han ser runt omkring sig. Stora, ståtliga barrträd som bär på djupa hemligheter.

"Evil lurks in those woods", säger en av personerna i serien (Ondskan ruvar i skogarna). Då och då återkommer också meningen "The owls are not what they seem to bee" (ugglorna är inte vad de ser ut att vara).

I skogarna runt Twin Peaks är allting möjligt

Nej, i skogarna runt Twin Peaks är allting möjligt. Skogen blir en spelplats för transformation, där identiteter blir upplösa och magi - på gott och ont - är möjlig, precis som i Shakespeares En midsommarnattsdröm, där skogen är en plats för fantasi och förtrollning.

För tio år sedan kom Kerstins Ekmans fullödiga Herrarna i skogen, där hon utforskar och beskriver våra föreställningar om skogen och vårt förhållande till skogen. Det är läsning som går på djupet, hittar sammanhang och lyfter fram spännande frågeställningar.

Naturen som en dröm om något mer ursprungligt

Hon undrar hur det egentligen är med vår påstådda kärlek till skogen. Om vi nu är så förankrade i skog och mark, varför möter hon så sällan någon på sina egna skogspromenader.

En bra fråga. Kanske är våra idéer om skogen starkare än vår verkliga vistelse bland träd, mossa och stenar. Naturen som en dröm om något mer ursprungligt.

Tillbaka till Liljevalchs och årets vårsalong, där konstnären Björn Lindsten bidrar med tre målningar.

I en text beskriver han hur skogen - och naturen i stort - blir en plats för andliga och estetiska upplevelser och ställer frågan om naturmålningar fungerar som en sorts moderna altartavlor.

Jag tror att han har en poäng. Kanske är det så att naturen - och skogen - har blivit något både upphöjt och främmande.