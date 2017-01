Lana Suran: "Varje framträdande är som det första och det sista"

Lana Suran brukade sitta på pianopallen intill sin mamma och låtsas spela med när hon var riktigt liten. När hon blev något större - fem år - gjorde hon sitt första offentliga solistframträdande.

– Jag vet inte varför, men det är som att det fanns en naturlig koppling mellan mig och pianot från början. Det kändes naturligt.

Hon berättar om dagen på Lilla Akademien i Stockholm där hon fick gå runt och bekanta sig med olika instrument.

– När jag kom in i pianorummet, där flygeln stod kändes det som att komma hem. Och så har det varit sedan dess, även om det inte varit enkelt, jag har slitit mycket.

– Det är något fantastiskt att sitta vid sitt instrument och verkligen försöker lära känna det, att bygga upp en relation med den där stora lådan. Det finns vissa pianister som transporterar med sig sin flygel till varje konsert, den möjligheten har inte jag. Men jag ser varje piano som en individ, med sin personlighet och sina speciella egenheter och talanger. Därför är upp till mig om vi två ska kunna kommunicera någonting till publiken, säger Suran på telefon från hemmet i Stockholm.

Lana Suran som är född 1992 har vunnit en rad pianotävlingar och nyss avlutat sju års studier vid New England Conservatory of Music i Boston under Georgiska pianisten Alexander Korsantia, samtidigt har hon hunnit med att spela på stora scener runt om i världen. För två år sedan fick hon Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna med motiveringen:

”Med sin teknik och vackra klang skapar hon poesi och musikaliskt drama. Hon förmedlar detta på ett nyanserat sätt utan stora gester till sin publik. Själfullt, uttrycksfullt och tekniskt mycket drivet.”

I helgen gästar hon Falun i en konsert tillsammans Dalasinfoniettan under ledning av Daniel Blendulf.

– Det är första gången jag spelar med sinfoniettan och Blendulf. Men jag var på plats i Konserthuset och hörde en konsert med cellisten Jakob Koranyi som Blendulf ledde, det var otroligt. Så jag har höga förväntningar på helgen, säger Lana Suran.

Vad får vi höra dig spela?

– Jag spelar Sjostakovitjs andra pianokonsert. Det är ett verk skrivet för hans son Maxims examenskonsert i Moskva. De allra flesta läser in mörka undertexter i Sjostakovitjs musik som verkligen kan upplevas tung och ödesmättad, men det gäller främst symfonierna och stråkkvartetterna. Det här är en väldigt öppen konsert, med rak och livlig musik, framför allt har den en fantastisk andra sats som nästan låter som något Mozart kunde ha skrivit, säger Lana Suran.

Vad är utmaningarna med musiken?

– Den är ganska tekniskt krävande, och har sina knepigheter, men det har varit en väldigt inspirerande resa att lära känna verket. Utmaningen är kanske främst att låta konserten vara som den är och kommunicera innehållet utan att övertolka, Sjostakovitjs musik kan vara ganska rå. Jag tycker att man ska låta den vara så.

När lyfter du dig från pianostolen och känner att allt blev rätt efter en konsert?

– Haha, det har aldrig hänt. Jag är väldigt självkritisk. Men känslan som jag, och förmodligen alla musiker, strävar efter är den som uppstår när man verkligen har delat med sig av sin berättelse. Har kunnat vara både öppen och sårbar men även full av kärlek och sorg. Varje framträdande är som det första och det sista för mig.

– Musiken lever ju precis som människan, den har sina hjärtslag, och det måste man kommunicera.

LÄS MER: Dalhalla Opera får statligt miljonstöd

LÄS MER: Så blir våren med Dalasinfoniettan