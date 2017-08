Sista helgen för succéfoton på Magasinet

– Vi har haft kring 10 000 betalande besökare, berättar Magasinets Mats Omne. Det är dubbelt så många som på Jan Stenmark-utställningen förrförra året. Och då är det ändå en helg kvar, sista dagarna brukar vara extra välbesökta.

Det är ett dubbelt konststycke som Magasinet har utfört. Dels att få den internationellt uppmärksammade savannfotografen Nick Brandt att ställa ut i Falun, dels att få publikmässig snurr på utställningen.

– Jag tror att vi har lyckats nå människor utanför den vanliga konstpubliken, säger Mats Omne. I gästboken finns hälsningar från besökare från 5 till 95 år, och många kommer från andra delar av landet.

När Magasinet skulle kontakta Nick Brandt, via Fotografiska museet i Stockholm efter hans uppmärksammade utställningar där, fick de höra att de kanske inte kunde räkna med att få gensvar av den nogräknade fotokonstnären.

– Men vi skickade bilder på lokalen och han svarade spontant: ”Oh, what a space!” Han såg Magasinets möjligheter, och vi har lagt ner mycket arbete och stor omsorg på den här utställningen.

Även om besökarna strömmar till är en sådan här satsning ingen kassako. Men det är heller inte huvudsyftet.

– Går vi plus minus noll är vi glada, säger Mats Omne. Det är tack vare vårt blandade program – breda konserter varvat med kvalificerade kulturevenemang – som vi kan göra det här. En sådan här utställning kommer inte till Falun om det inte är Magasinet.

Att Nick Brandt har gått hem så bra kanske bäddar för fler internationella konstnamn på Magasinet i framtiden?

– Ja, säger Mats Omne, men nästa gång måste vi nog hyra in fler som kan jobba. Det har varit en intensiv sommar.

On This Earth, A Shadow Falls, Across The Ravaged Land

Foton av Nick Brandt

Magasinet, Falun

Pågår t.o.m. 27/8