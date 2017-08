Elina Birkehag gräver i sjukhuskonstens källare

För några veckor sedan blev min 85-åriga pappa konstnären väldigt dålig. Vatten i lungan konstaterades, och han lades in med dränage och syrgas.

Mitt i hans synfält, på väggen vid fotändan på hans sjukbädd, hängde en oklanderligt utförd målning av en blomsterbukett. Ett på alla sätt harmlöst motiv. Men precis det tycktes vara ett problem, åtminstone för min pappa. Blommorna talade inte till honom, de erbjöd ingen krok där han kunde hänga upp det som pågick i just honom, just där, just då.

Varje gång mamma var där eller pratade i telefon med honom klagade han över att han inte stod ut med den där jädra tavlan, och efter några dagar plockade hon ner den och ställde den lutad mot väggen med baksidan utåt.

Det är som ett arkiv över vad vi trott på men inte tror på längre

På landstingets konstenhet alldeles nedanför lasarettet i Falun förvaras de konstverk som landstinget köper in för att sätta upp i korridorer och på avdelningar på landstingets vårdinrättningar. Där har konstnären Elina Birkehag från Grycksbo tillbringat tre veckor av sommaren som artist in residence.

Eller närmare bestämt i källaren, för där, inlåst bakom tre dörrar, står den konst som plockats ner från de offentliga väggarna. En del i samband med flytt eller nedläggning, annat eftersom det ansetts ”opassande” eller ”alltför mörkt och trist” – eller av någon helt annan anledning.

– Det är som ett arkiv över vad vi trott på men inte tror på längre, säger Elina Birkehag. Vi kan lära oss något av det, både om konst och om människor.

Som galleri betraktat är en vårdinstitution speciell. Besökarna är människor med särpräglade erfarenheter som knappast är där för konstens skull, och många av dem som vistas där dagligen har det som sin arbetsplats.

Det är en utställningslokal där frågan om vad mottagaren ”behöver” ställs på sin spets. Men det är omöjligt att ge något generellt svar, eftersom det måste kopplas till privata upplevelser av sorg, smärta, dödsskräck, hopp, uttråkning.

Och av allt det bagage som de som hamnar där bär med sig.

Alla ser med helt olika ögon på konsten, den kommer alltid att vara under förhandling

Att konst kan underlätta en människas tillfrisknande håller de flesta med om. Men synen på exakt hur det går till skiftar – inte bara från person till person, utan också över tid.

– Alla ser med helt olika ögon på konsten, den kommer alltid att vara under förhandling, säger Elina Birkehag. Det kommer alltid finnas människor som stör sig, och andra som kan ta stöd i verken.

Elina Birkehag har valt ut tre verk ur det nerplockade arkivet som hon samtalat om med besökare, personal och anhöriga på lasarettet: Varför har de tagits ner? Hur har man tänkt?

– Som inledning till samtalet har jag visat verkens baksida, berättar Elina. Det har varit en bra ingång. Baksidan på en tavla säger mycket mer om ett verk än man kan tro, den är nästan som en skulptur.

Även om konstenheten har sista ordet kommer initiativet till att ett verk plockas ner oftast från personalen, och så måste det vara, tycker Elina Birkehag. De som arbetar på avdelningarna har daglig närkontakt med verken och kan bäst känna av hur de fungerar i vårdmiljön.

För att visa respekt för personalens och konstenhetens beslut har Elina Birkehag valt att inte hänga upp de nedtagna verken igen. I stället har de intervjuade fått sitta med tavlorna framför sig medan de talat om dem.

Dessa samtal har spelats in och har blivit ett ljudverk och tre texter som sedan förra veckan finns utställda i hus 8, hisshall A2, plan 0 på Falu lasarett.

– Där har jag placerat de tre verken på ett runt bord som inbjuder till samtal, säger Elina Birkehag.

Och det samtalet handlar egentligen om så mycket mer än ”sjukhuskonst”. Vad gör konsten med oss? Vad gör vi med konsten? Vilka förhoppningar fäster vi vid den – ska den vara dekoration, språngbräda för tankar, spegel för vår smärta, plåster på såren, katharsis?

Och vad gör den med just mig?

Vi kan lära oss något av det, både om konst och om människor

– Min tanke är att mötet med verken och de inspelade intervjuerna – men också mötet med andra utställningsbesökare – ska få samtalet att fortplanta sig, fortsätta utanför sjukhusets väggar, säger Elina Birkehag.

Elina Birkehag är uppvuxen i Grycksbo, och artist in residence-projektet i Falun avslutar hennes tredje år av fyra på en utbildning i grafisk design i Amsterdam. Tiden i konstarkivet har känts kort, och hon vill gärna komma tillbaka.

– Idéerna kring hur offentlig konst fungerar har vuxit, det finns mer jag skulle vilja göra om det här. Jag har haft starka möten som har lärt mig mycket om hur människor upplever konst.

Tavlan med blommorna, då? När min pappa hade somnat in efter tre veckor hängde mamma upp den igen. Den hade inte längre med henne att göra. Både hennes och pappas tid på sjukhuset var över.

Samtal över en bortglömd tavla

Elina Birkehag

Falu lasarett, hus 8, hisshall A2, plan 0