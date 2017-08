Banbrytande modefotografen Gösta Peterson har avlidit

Svenske modefotografen Gösta Peterson har avlidit, skriver The New York Times.

I USA ansågs Peterson vara en banbrytande fotograf då han bröt mot rådande normer genom att fotografera svarta modeller. Flera av hans bilder har publicerats som omslag på välkända tidningar som Harper's Bazaar, Elle och Esquire.

Duke Ellington, Salvador Dalí och Twiggy är några som ställt sig framför Petersons kamera. Den sistnämnda var han först med att fotografera när hon kom till USA 1967.

Flera av hans verk har ställts ut på Metropolitan Museum of Art i New York och Victoria and Albert Museum i London.

Gösta Peterson somnade in i sitt hem på Manhattan under fredagen. Han blev 94 år.