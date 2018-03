Får man hylla en dömd mördares bok? – morddömd författare skriver om livet i fängelse

Curtis Dawkins ”Det grå hotellet” är en bra debut, men en människa har fått betala det högsta priset för att den ska kunna skrivas. Det gör denna novellsamling om livet innanför murarna problematisk att förhålla sig till.

Dess författare avtjänar ett livstidsstraff efter att under drogpåverkan ha mördat en man under ett misslyckat inbrott 2004. Tidigare i sitt liv hade Curtis Dawkins läst litterär gestaltning vid Western Michigan University.

Med tanke på att nära två och en halv miljoner amerikaner sitter fängslade, är det märkligt att så få rapporter från fängelseavdelningarna har nått bokhandelsdiskarna. Fångar har rätt att publicera sig, om än inte göra ekonomisk vinst på sina brott. Så i en amerikansk kontext, som är mindre förlåtande till tidigare synder än en svensk, finns det kanske ett motstånd från förlagen att ge sig ut på moraliskt minerad mark. Enligt en artikel i New York Times motsätter sig familjen till mannen som Curtis Dawkins mördade att boken ges ut.

Läs mer: Fler bokrecensioner finns att läsa här

På tv är fängelseskildringar mer vanliga, med serier som ”Oz” och ”Orange is the new black”. Men Curtis Dawkins fängelseskildringar är inte fyllda av våld och tappade tvålar i duschen, utan det stora hotet som hänger över internerna är snarare tristessen, ångesten och den stora tomheten i att inte ha någonting att se fram emot.

Mer än blodröd är textens färg den fängelsebleka huden efter att ha suttit i isolering. Curtis Dawkins lyckas mycket bra med att lyfta fram de oväntade detaljer som ger en bild av livet i fängelse. Situationerna kan ibland vara skruvade, men de skildras med en så trovärdig röst att man inte tvivlar (förutom i en mindre lyckad utflykt till den magiska realismens land) på berättaren.

Livet utanför murarna, även de mest vardagliga saker, får som ett skimmer över sig i dessa berättelser.

Sakligheten, den lakoniska tonen, bidrar till att man känner med dessa förbrytare. Som internen som känner av en smärta och hoppas att det är en dödlig sjukdom, så att han ska slippa ifrån allt. ”Han verkade lättad av insikten att döden i hans nya liv blivit något man drömmer om.”

Noveller om fängelsets grå vardag skulle till slut bli för enahanda att läsa, men författaren har en förmåga – och den egna erfarenheten – att hitta nyanserna i det grå. Som i novellen om en fånge som ringer collect call (där mottagaren står för kostnaden) till slumpmässiga telefonnummer. Då och då finns det någon ensam människa på andra sidan som är glad att någon vill prata.

Läs mer: Marie Hermanson i topp när vi listar våra favoritböcker just nu

Eller i novellen som börjar med tv-tittande av en match och som utvecklar sig till en fantasi om en ung kvinna som han ser på läktaren. Den som har lyckan att ha en välutvecklad fantasi kan aldrig spärras in helt bakom höga murar.

Samlingen avslutas med det svåra återvändandet hem, när livet ska tas upp där det en gång slutade. ”Han befann sig i början igen, mitt i livet, och alla de fina delarna verkade ha tagit slut: barnens uppväxt, klättrandet på karriärstegen, oförglömliga familjesemestrar. Att skapa sådana minnen måste vara den ’goda’ delen av livet, men han hade tillbringat alla de där ljuva åren bakom lås och bom.”

Livet utanför murarna, även de mest vardagliga saker, får som ett skimmer över sig i dessa berättelser. När jag har läst klart ”Det grå hotellet” grips jag av en lust att gå utanför dörren, om så bara för att gå med soporna.

*

LITTERATUR

Curtis Dawkins

”Det grå hotellet”

Översättning: Erik MacQueen

(Natur och Kultur)