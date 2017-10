Dalarnas orkesterförening inleder säsongen med melodikavalkad

Tomas Hellström är dirigent och konferencier när Dalarnas orkesterförening inleder säsongen i Kristinehallen, Falun, i helgen. Hellström finns till vardags i Dalasinfoniettan som flöjtist, han leder dessutom Hemvärnets musikkår i Borlänge och har varit ledare för Borlänge skolors musikkår.

I lördagens konsert guidar han publiken till en musikera från mitten av förra seklet, som han själv känner varmt för.

Det blir en kavalkad av välkända melodier förknippade med symfoniorkestern Boston Pops som startade år 1885, Belle of the ball, Blue tango, Forgotten dreams och The syncopated Clock finns med i programmet.

Helgens konsert är den första av fyra för säsongen. I december gästas orkestern av solisten Hillevi Martinpelto från Hedemora och i vår ges två konserter: ”Par i fyror” och ”En doft från Paris”.

Dof bildades 1919 i ett samarbete med Dalregementets musikkår av den gemensamma ledaren, tonsättaren och musikdirektören, Joel Olsson. Den första konserten gavs söndagen den 26 oktober 1919.

I dag har föreningen - som är öppen för alla - drygt hundra medlemmar.

Dalarnas orkesterförening säsong 2017/2018

Höstkavalkad

Lördag 7 okotber, 17.00 Kristinehallen, Falun.

Underhållningsmusik i Boston Pops anda. Dirigent och konferencier Tomas Hellström.

Hillevi på liv och död

Lördag 9 december, 17.00, Kristinehallen, Falun.

Arior och romanser, solist Hillevi Martinpelto, dirigent Georg Lidström.

Par i fyror

Lördag 17 februari, 17.00, Kristinehallen, Falun.

Dirigent, Mario Gropsianu, solist, Jenny Elving

En doft från Paris

Lördag 21 april, 17.00, Kristinehallen, Falun.

Bizet och Chopin i unga år

Dirigent, Mats Åberg, solist, Taru Kurki.