Två nya Harry Potter-böcker

Det är inte nya berättelser om trollkaren utan bakgrundsböcker om hans värld. Böckernas engelska titlar är: ”Harry Potter: A history of magic – the book of the exhibition” och ”Harry Potter – A journey through a history of magic”.

Den 20 juni var det 20 år sedan den första boken om trollkarlen, ”Harry Potter and the philosopher's stone” (på svenska 1999 med titeln ”Harry Potter och de vises sten”), släpptes.

Författaren J K Rowling har skrivit sammanlagt sju böcker om Harry Potter. De har översatts till 79 språk och sålts i totalt 450 miljoner exemplar. Böckerna har i sin tur genererat åtta filmer och scenföreställningen ”Harry Potter och det fördömda barnet”. Något datum för när de två nya böckerna kommer ut har inte meddelats.