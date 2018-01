Tredje raka förlusten för Mora – föll hemma mot Linköping

Det var sannerligen längesedan som Mora fick smaka på segerns sötma efter en SHL-match mot Linköping. Senaste gången Mora vann över Linköping fanns spelare som Marian Hossa, Shawn Horcoff och Daniel Cleary i dalalaget och Mora hade, inför lördagskvällens match, inte vunnit någon av de 17 senaste matcherna lagen emellan.

Efter lördagskvällens match är den siffran nu uppe i 18 matcher efter att Linköping dragit det längre strået i Jalas Arena. Slutresultatet skrevs till 4–1 och den mer än 13 år långa segerlösa sviten för Mora mot Linköping håller i sig.

Linköping öppnade matchen klart bäst och tog också rättvist ledningen genom Andrew Gordon. Kort därefter utökade gästerna sin ledning genom Nick Sörensen efter en fin individuell prestation när han dribblade sig igenom Moraförsvaret och petade in pucken mellan benskydden på Moramålvakten Mattias Pettersson. Målet betydde att Sörensen nu gjort poäng i sju raka matcher.– Det var inget bra skott men den gick in ändå, sade Sörensen om sitt mål till C More i den första periodpausen.

Mora fick en drömstart på den andra perioden när Andrew Rowe fick in 1–2-reduceringen bara 27 sekunder in i mittperioden. Rowe höll sig påpassligt framme framför Jacob Johansson i Linköpingskassen och lyckades lirka in pucken under LHC-målvakten. Efter reduceringen fortsatte Mora att trycka på för en reducering och var nära ett par gånger om, men Johansson skulle inte släppa in något mer mål i den andra perioden och Linköping kunde gå in till den sista periodvilan med en uddamålsledning.

Derek Roy utökade gästernas ledning tidigt i den tredje perioden och när Emil Sylvegård direktsköt in 4–1 till Linköping med 12 minuter kvar av perioden så var matchen avgjord. Förlusten var Moras tredje raka nederlag.

– Det räcker inte med att vi bara gör en bra period. Linköping vinner välförtjänt ikväll, sade Moras tränare Mattias Karlin till C More efter matchen.

Matchfakta: Mora IK – Linköping HC 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Första perioden: 0–1 (08:22) Andrew Gordon (Eddie Larsson, Derek Roy), 0–2 (10:28) Nick Sörensen (Almen Bibic, Emil Sylvegård)Andra perioden:1–2 (20:27) Andrew Rowe (Keaton Ellerby, Tomas Skogs)

Tredje perioden: 1–3 (43:09) Derek Roy (Andrew Gordon), 1–4 (47:13) Emil Sylvegård (Niklas Persson)

Skott: 21–27 (5–7, 10–9, 6–11)

Utvisningar: Mora 4x2 min, Linköping 7x2 min

Domare: Sören Persson, Johan Nordlöf

Publik: 3903

För Plus-kunder: Så var Mora–Linköping: minut för minut

Rasmus Kågström