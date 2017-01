Sportens uppgifter: Mattias Ritola klar för Leksands IF

Han har varit mannen på alla LIF-fans läppar de senaste månaderna. Och nu är klubbens drömvärvning landad.

Under onsdagen valde Mattias Ritola och HC Fribourg-Gottéron att gå skilda vägar. Enligt Sportens uppgifter har förhandlingar pågått under en längre tid och under den gångna helgen kom ett bud från Fribourg-Gottéron på två miljoner kronor i övergångssumma för Ritola. Vilket var långt ifrån vad LIF var villiga att betala.

Men nu har parterna nått en överenskommelse. Och Sporten kan berätta att LIF inom kort kommer presentera sin drömvärvning.

