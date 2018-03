Skogs om möjligheten att få möta Leksand i ett nytt kval: "Vore skithäftigt för bygden"

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Mora hoppades hålla liv i streckstriden till den sista omgången borta mot Malmö på lördag. Nu blir den helt betydelselös efter 0–3 hemma mot Örebro.

– Det är klart att det hade varit mycket roligare att åka ner dit om matchen gällt någonting, men så här är hockeyn ibland, säger Tomas Skogs.

Hur mår du just nu?

– Det här är det absolut tråkigaste som kunde hända. Samtidigt tycker jag att en tabell aldrig ljuger. Efter 51 omgångar så har vi ändå fått det vi har förtjänat. Vi försökte ända in i kaklet, men tyvärr är det matcher som vi tappat tidgiare under säsongen som ställer till det, säger Skogs.

Vad måste ni göra nu inför kvalet?

– Just nu är det deppigt. Men vi ska behålla vårt go i laget. Det har varit bra stämning tycker jag och ledningen har värvat in bra karaktärer i laget. Det har inte funnits några gnällskallar trots att det studsat emot.

Vad är det som talar för er?

– Jättemycket. Vi har spelat SHL hela året och när vi spelar som vi ska kan vi ta poäng mot alla lag i serien. Vi vet ju inte än vilka vi möter, det enda vi vet är att vi ska bara vara i så bra fysisk form som möjligt.

Det kan bli Leksand igen. Hur skulle det vara?

– Nu kom det så plötsligt ikväll. Jag vet inte.

– Men, det är klart att det för publiken och hela bygden vore skithäftigt. Men vi får se vilka lag där som går bäst först, säger Tomas Skogs.

För att Mora ska få möta Leksand i ett SHL-kval måste följande scenario hända:

LIF måste förlora den allsvenska finalen mot Timrå som avgörs i bäst av fem matcher, med start fredag 9 mars. Sedan måste LIF vinna playoff-mötet i bäst av tre mot vinnaren i slutspelsserien med lagen AIK, Pantern, Almtuna, Oskarshamn, Björklöven och Södertälje.