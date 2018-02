Mora föll tungt i viktiga bottenmötet mot Rögle

Efter ett två veckor långt OS-uppehåll var det återigen dags för SHL-hockey i Jalas Arena under lördagskvällen, och det var inte vilken match som helst som hemmapubliken i Mora välkomnades med.

Man välkomnades nämligen tillbaka med ett bottenmöte mot Rögle, där tre otroligt viktiga poäng stod på spel. Gästande Rögle hade innan uppehållet visat prov på god form och vunnit tre av de fyra senaste matcherna, samtidigt som Mora tog en meriterande straffseger över Färjestad precis innan OS-uppehållet.

Gästerna var det helt klart bättre laget i den första perioden och stressade fram ett antal misstag från hemmalaget. Edwin Hedberg fick ett friläge tidigt i matchen, men Moramålvakten Christian Engstrand kom ut stort och kunde rädda 24-åringens försök.

Hedberg skulle dock få sin revansch. Med drygt en och en halv minut kvar av den första perioden kunde Hedberg ge Rögle ledningen efter att Mora återigen slarvat i egen zon.

– Ted (Brithén) gör ett bra jobb nedanför förlänga mållinjen, sedan dimper pucken ut framför mål och målvakten (Engstrand) står på fel stolpe, beskrev Hedberg sitt mål till C More i den första periodpausen.

Hemmalagets Jacob Nilsson var inte nöjd med sitt lags prestation under de inledande 20 minuterna.

– Vi kommer inte upp i vår normala standard och skickar bara problemen vidare till lagkamraterna, sade Nilsson till C More under den första periodvilan.

Mora spelade upp sig avsevärt i den andra perioden och skapade en hel del farligheter framför Justin Pogge i Röglemålet. Därför var det ett hårt slag för hemmalaget när Rögle utökade sin ledning till 2–0 i powerplay genom – vem annars – Olle Liss.

Fyra sekunder var allt som behövdes i powerplay innan Engstrand var tvungen att plocka ut trissan ur nätet.

– Det var en bra kamp av gubbarna vid tekningen, så det var bara att löda på och hoppas att den skulle gå in, sade Liss ödmjukt om sitt mål till C More.

Mora skulle dock inte gå mållösa ur mittperioden. I matchens första numerära överläge för hemmalaget kunde Jacob Nilsson kruta in 1–2-reduceringen i Pogges plockhandskkryss.

– Han (Pogge) är svag på plockhandsken, det visste jag om sedan innan, sade Nilsson till C More i den andra periodpausen.

Inget mer mål föll i mittperioden, trots att totalt 30 skott avlossades på mål under perioden.Tredje perioden blev en riktig nagelbitare. Simon Ryfors utökade Rögles ledning i mitten av perioden, fint framspelad av Lucas Elvenes. Efter målet växlade hemmalaget upp och tryckte på för en upphämtning. Daniel Grillfors sköt, via Bryan Lergs klubba, in 2–3-reduceringen med mindre än tre minuter kvar och gav Mora en rejäl chans i slutminuterna.

Tyvärr, för Moras del, fick man inte riktigt till slutforceringen, utan Rögle kunde hålla undan och ta alla tre poäng. Hemmalaget får trösta sig med att Örebro förlorade sin match mot Frölunda och att det alltjämt är två poäng upp till säker mark.

– Det är sex matcher nu där vi verkligen måste jobba för poängen. Det gäller att studsa upp, vi har ny match på onsdag så det gäller att förbereda sig så mycket som möjligt på den matchen, sade Moras tränare Johan Rosén till C More efter matchen

Mora IK–Rögle BK 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (18:06) Edwin Hedberg (Ted Brithén)

Andra perioden: 0–2 (30:22) Olle Liss (Lucas Elvenes) i spel fem mot fyra, 1–2 (36:50) Jacob Nilsson (Mathias Bromé, Steven Seigo) i spel fem mot fyra

Tredje perioden: 1–3 (50:24) Simon Ryfors (Lucas Elvenes, Taylor Matson), 2–3 (57:11) Daniel Grillfors (David Kase)

Skott: 32–35 (6–13, 15–15, 11–7)

Utvisningar: Mora 2x2 min, Rögle 3x2 min

Domare: Mikael Sjöqvist, Wolmer Edqvist

Publik: 4280

Rasmus Kågström