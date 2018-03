Mora föll – Sylvegård fixade Linköpingsseger

Linköping kom till Mora med endast en poäng på de fem senaste matcherna, Östergötarna gick det också jobbigt inledningsvis. Mycket på grund av de två utvisningar man drog på sig de första fem minuterna. David Kase spelade Matt Bailey som tidigt var nära att ge masarna ledningen. Däremot lyckades Mora inte skapa fler farligheter under den första perioden. Linköping reste sig spelmässigt direkt efter första periodens powerbreak. Utdelningen för gästande lag kom också. Med dryga minuten kvar av första perioden tog också Linköping ledningen genom Emil Sylvegård. Linköping inledde också den andra perioden med numerärt överläge då Moras Sebastian Hartmann sent i första perioden utvisats för en armbågstackling. Linköping utnyttjade inte sitt andra powerplay på bästa sätt och ganska direkt efter fick de också en straff emot sig. Michael Haga gjordes ned i friläge och tog själv hand om straffen, som han dock lade i plocken på Jacob Johansson i Linköpings mål.

Mora kom sedan att kvittera senare under perioden. Med 35:21 på klockan gav Sebastian Hartmann hemmalaget en biljett in i matchen. 1-1 stod sig endast i dryga minuten innan Linköping återigen var i ledning. Även denna gång var det Emil Sylvegård som stötte in målet, det så viktiga för bortalaget. Mora trappade upp sin kvitteringsjakt som hade sin pik då Rättviksbördige Almen Bibic visades ut. Mora öste på för en kvittering och plockade också ut Engstrand från målet. Närmare kom dalalaget aldrig och det slutade med en uddamålsförlust för Mora som parkerar som nästjumbo i SHL.

OSKAR DANIELSON FROST

MATCHFAKTA

Mora IK-Linköpings HC 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

Första perioden: -0-1 (18:56) Emil Sylvegård (Kristian Näkyvä, Jakob Lilja) Spel 5 mot 4.

Andra perioden: 1-1 (35:21) Sebastian Hartmann (Tomas Skogs). 1-2 (36:24) Emil Sylvegård (Derek Roy, Jakob Lilja)

Skott: 32-26 (6-7, 17-15, 9-4)

Utvisningar: MIK: 2x2 LHC: 2x2

Domare: Andreas Harnebring och Wolmer Edqvist

Publik: 4 127