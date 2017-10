Joakim Anderssons succécomeback för Örebro sänkte Mora

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Örebros Joakim Andersson hade inte spelat sedan premiären borta mot Luleå. Detta på grund av ett bakslag för den höft- och ryggskada som höll honom borta hela förra säsongen.

Men mot Mora var 28-åringen tillbaka och gjorde faktiskt sin första match för hemmapubliken i Behrn arena. Och snacka om att göra succé.

I sitt första byte höll han sig framme och snodde pucken från Morabacken Steven Seigo och kunde pricka in 1–0 till Örebro efter drygt en och en halv minut.

– Roligt förstås att få göra mål direkt. Men det var mest tur att jag råkade få tag i pucken, säger Andersson till C More.

Och i Anderssons efterföljande byte klev han fram igen. Vann pucken bakom eget mål, spelade till Libor Hudacek som i sin tur fann Marcus Weinstock med en smörpassning genom slottet. Weinstock kunde sedan sprätta in 2–0 med sitt första mål för säsongen, fem minuter in i perioden. Samme Weinstock var sedan ett stolpskott från att sätta 3–0 i powerplay.

En mardrömsstart för Mora som dock repade sig spelmässigt och kom till en del hyfsade chanser att reducera men Eero Kilpeläinen.

Men reduceringen skulle komma och det var genom en annan stjärnspelare som gjorde comeback på isen i kväll. Jacob Nilsson har inte spelat sedan andra omgången mot Rögle men var tillbaka den här kvällen. Han presenterade sig genom att servera Robin Johnasson, vikarierande back i Moras skadesituation, fram till 1–2.

Mora fick blodad tand och låg på för en kvittering. Men i stället vände Örebro spelet blixtsnabbt. Och åter anfört av Hudacek, Andersson och Weinstock. Ett långt uppspel som Andersson stötte vidare till Libor på högerkanten. Hann fann i sin tur Marcus Weinstock som letat sig in mot mål. Och avslutet letade sig in bakom Engstrand som var på pucken men inte bättre än att den ändå letade sig in i nätmaskorna.

Drygt tre minuter senare presentede sig en Morakille – för Örebro. Daniel Viksten erövrade puck i egen zon, åkte med full fart genom hela banan. tunnlade Moras Mathias Bromé, innan han prickade in 4–1. Vikstens första mål sedan premiären, men han höll igen i firandet mot moderklubben.

Med en tremålsledning i ryggen kunde Örebro komfortabelt spela av matchen i tredje perioden. Ett skadeskjutet Mora orkade aldrig hämta sig från underläget. Det laget mest åstadkom i tredje perioden var halvchanser.

Örebro kunde komfortabelt vinna med 4–1 och tog lagets fjärde raka seger. Mora däremot lyckades inte rida på vågen efter segern senast hemma mot regerande mästarna HV71.

