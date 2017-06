Förre Morakaptenen klar för konkurrenten: "Inget att fundera på"

Under fyra säsonger var Niklas Fogström en kugge i Mora och bar även kaptensbindeln under det sista året. Senaste säsongerna har han inte öst in poäng på samma sätt och det blev ingen fortsättning i Linköping.

35-åringen stannar dock i Sverige – och har skrivit på för 1+1 år med Färjestad.

– Jag har full förståelse för klubben att de ville skriva så. Det är bara upp till mig att visa att det blir två år. Jag gillar sättet man spelar hockey och där har jag mycket att ge, och tror också att jag kan komma att göra stor nytta i Färjestad. Fansen behöver inte oroa sig för den biten, säger han.

Tyskland och Österrike var också aktuellt, men nu blev det Sverige i stället.

– När Peter Jakobsson hörde av sig så var det inget att fundera på.

Därmed stänger också FBK truppen.