Efter tuffa kritiken – Moras klubbdirektör svarar: "Ta en diskussion med oss innan ni börjar slakta"

Moras beslut att sparka tränarna Mattias Karlin och Mikael Johansson kritiserades hårt i C Mores studio förra veckan.

I dag intervjuades klubbdirektören Peter Hermodsson av kanalen – och riktade då en känga tillbaka till experterna.

– Ta en diskussion med oss innan ni börjar slakta och köra med felaktig fakta, säger han i C More.